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Сразу два футболиста «Торпедо-БелАЗ» заразились коронавирусом

  • 21.05.2020, 14:40
Сразу два футболиста «Торпедо-БелАЗ» заразились коронавирусом

Под подозрением еще несколько игроков жодинского клуба.

Как стало известно Tribuna.com, у вратаря «Торпедо-БелАЗ» Владимира Бушмы и хавбека Михаила Афанасьева положительный тест на коронавирус.

Также под подозрением находятся еще несколько футболистов основного состава. Они не примут участие в сегодняшнем матче с «Неманом».

В клубе от комментариев по данному вопросу отказались.

Напомним, ранее сообщалось о том, что перенесен матч дублирующих команд. Поединки, которые должны были состоятся 19-мая и 22-го мая соответственно, перенесены на более поздний срок. О причинах переноса ничего не сообщалось. Паблик автозаводцев пояснил одному из болельщиков, что перенос не связан с эпидемиологической обстановкой, а с вопросами по учебе у некоторых игроков.


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