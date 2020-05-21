Маршал Хафтар не потянул Александр Гольц

21.05.2020, 14:50

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Александр Гольц

Мы наблюдаем бесславное завершение геополитических игр Кремля.

Пандемия пандемией, а война по расписанию. Всемирная инфекция вовсе не остановила боевые действия на планете. В Ливии серьезные поражения понес маршал Халифа Хафтар. Его войска были вынуждены оставить авиабазу «Аль-Ватыя», долгое время служившую опорой для наступательных операций войск Хафтара.

По сообщениям информационных агентств, военным противостоящего маршалу Правительства национального согласия в качестве трофея досталась установка ПВО «Панцирь» российского производства, которую теперь радостно возят по улицам Триполи. И снова, как два месяца назад, во время боев в Сирии решающую роль сыграли турецкие беспилотники, предоставленные противникам Хафтара. Между тем год назад Хафтар, глава Ливийской национальной армии (ее поддерживает избранный в 2014-м парламент, находящийся в городе Тобрук), начал широкомасштабное наступление, дабы захватить ливийскую столицу. Однако не смог продвинуться дальше пригорода, потерял инициативу, был вынужден оставить некоторые нефтеносные районы. И вот теперь его армия объявила об отходе от Триполи.Между тем, еще недавно Москва ставила именно на маршала Хафтара как на человека, который сможет «навести порядок» (равно как и обеспечить российские интересы) в стране, почти десять лет раздираемой гражданской войной. Военачальник дважды учился в СССР. В 2017-м с борта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» общался по видеосвязи с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

А в следующем 2018 году Хафтар уже прибыл в Москву и провел официальные переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу. Причем на официальных переговорах непонятно в каком качестве присутствовал «путинский повар» Евгений Пригожин (Минобороны потом довольно неуклюже объясняло, что бизнесмен отвечал за увеселения Хафтара)Вскоре после этих переговоров в мировой печати стали регулярно появляться сообщения о россиянах, воюющих в Ливии. Турецкий президент Эрдоган, поддерживающий противников Хафтара, заявлял о тысячах российских наемников. Сравнительно недавно эксперты ООН отмечали, что в Ливии находятся, по крайней мере, 800-1200 боевиков из группы «Вагнер» (которой, как неоднократно сообщалось в СМИ, владеет все тот же Евгений Пригожин).

Российские наемники занимаются как ремонтом военной техники, подготовкой снайперов, так и непосредственно участвуют в боевых действиях. Мало того, британский таблоид The Sun, ссылаясь на правительственные источники, сообщал в 2018 году, что в Ливию прибыли несколько десятков российских военнослужащих. При этом источники газеты РБК, близкие к Минобороны, подтверждали тогда, что наши военные действительно были направлены в Ливию.

В период казавшегося успешным наступления Хафтара на Триполи отечественные эксперты — «государственники» очень любили порассуждать о российских интересах в Ливии (как бы оправдывая возможное российское вмешательство). Вспоминали баснословные продажи оружия Советским Союзом (объемом до 10 миллиардов долларов). При этом, правда, забывали напомнить, что Путин в 2008-м был вынужден списать Каддафи 4,5 миллиарда долларов безвозвратных долгов. Однако это не мешало помечтать о том, что после «стабилизации» пришедший к власти режим вернется к контрактам на закупку российского оружия. Утверждалось даже, что Москва уже пообещала Хафтару оружия на два миллиарда. Свои интересы имели и отечественные нефтегазовые компании. Россия была намерена строить железную дорогу в этой стране. Специалисты в геополитике вели речь о том, какие преимущества даст Москве стратегически важный район Северной Африки, позволяющий «проецировать силу» на Средиземноморье. Сообщали даже о намерении развернуть там две военные базы.

И вот, увы, приходится констатировать, что маршал не оправдал возлагавшихся на него надежд. Разлад между Хафтаром и Москвой начался в январе этого года. Путину и его турецкому коллеге Эрдогану очень хотелось сыграть роль миротворцев, способных разрешать конфликты, над которыми годами бьется мировое сообщество. В российскую столицу были приглашены Хафтар и его противник, глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Последний подписал соглашение о перемирии, а Хафтар, еще рассчитывавший на военную победу, взбрыкнул и отказался.

Дальше больше. «По информации из нескольких источников, Халифа Хафтар не хочет выплачивать „Вагнеру“ 150 миллионов долларов по нескольким контрактам, в том числе на поставку оружия. Ливийский военачальник был также недоволен отправкой „Вагнером“ неопытных, по его мнению, бойцов из Сирии, Белоруссии и Сербии. По некоторым данным, недавно бойцов „Вагнера“ отозвали с линии фронта», — сообщила на днях французская Le Figaro.

Таким образом, мы наблюдаем сейчас очередное довольно бесславное завершение геополитических игр Кремля. Их бессмысленность и затратность особенно бросаются в глаза сейчас, когда правительственные чиновники бестрепетно рассуждают о том, что у государства совершенно нет средств, чтобы помочь россиянам, оказавшимся на мели. На наших безработных денег нет, а на Хафтара — были…

Александр Гольц, Ежедневный журнал»