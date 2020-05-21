Вспышка коронавируса произошла в Гродненском государственном медицинском колледже 21.05.2020, 15:01

В общежитии введен масочный режим.

Вспышка коронавируса произошла в Гродненском государственном медицинском колледже. 16 человек госпитализированы. Студентам, которые живут в общежитии на улице Доватора, будут делать тесты. Об этом говорится в сообщении от старосты общежития, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Уважаемые учащиеся, в связи со сложной сложившейся ситуацией в общежитии (есть случаи в колледже Covid-19) огромная просьба включить голову, - говорится в сообщении. - Исключить поездки домой или сидим 14 дней дома на самоизоляции без посещения общежития и колледжа.

Обязательно носим маски (введен масочный режим в общежитии).

При первых случаях недомогания сразу вызываем врача без промедления!

Не допускаем большого скопления, находиться в рамках своей комнаты. Это не шутка, ситуация более чем серьезная. В изоляторе 16 человек. Завтра приходит санстанция делать тесты».

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