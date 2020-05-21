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Трамп обвинил Китай в «массовых убийствах по всему миру»

  • 21.05.2020, 15:11
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Трамп обвинил Китай в «массовых убийствах по всему миру»
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Президент США заявил о некомпетентности Пекина во время пандемии.

Президент США Дональд Трамп и другие высокопоставленные американские чиновники усилили критику Китая в связи с пандемией коронавируса, при этом президент открыто обвинил Пекин в «массовых убийствах по всему миру», сообщает «Голос Америки».

Твит Трампа с упоминанием о некоем «чокнутом в Китае» стал очередным примером ожесточенной риторики, исходящей из Белого дома, где Трамп превращает атаки на Пекин в центральный элемент его кампании по переизбранию в ноябре.

«Именно «некомпетентность Китая» и ничто другое стало причиной этих массовых убийств по всему миру», – написал президент.

Вирус впервые появился в китайском городе Ухане в декабре прошлого года и начал стремительно распространяться по миру. Эпидемия привела к гибели более 320 тысяч человек и нанесла огромный экономический ущерб.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь указал на «множество ошибок и просчетов со стороны США, на их ложь и слухи».

«США, похоже, забыли, что раньше американские лидеры неоднократно и публично восхваляли противоэпидемические усилия Китая», – сказал Чжао Лицзянь.

Тем временем Госсекретарь Майк Помпео в среду вновь подверг Китай критике в связи с коронавирусом, назвав 2 миллиарда долларов, которые Пекин пообещал выделить на борьбу с пандемией, «ничтожной» суммой по сравнению с сотнями тысяч потерянных жизней и ущербом в триллионы долларов.

Помпео отверг заявления председателя КНР Си Цзиньпина, что Пекин действовал прозрачно после начала эпидемии в Китае. По словам Помпео, если бы китайский лидер хотел продемонстрировать это, он должен был собрать пресс-конференцию и разрешить журналистам задавать ему любые вопросы.

«Председатель Си заявил на этой неделе, что Китай действует открыто, прозрачно и ответственно. Хотел бы я, чтобы это было так», – заявил Помпео на пресс-конференции в Госдепартаменте, обвинив Пекин в том, что он по-прежнему не выдает образцы вируса и не допускает на объекты, цензурирует дискуссии и «многое-многое другое».

«Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожен по сравнению с ущербом, который они нанесли миру», – заявил Помпео.

«Эта беда обошлась примерно в 90 тысяч американских жизней, более 36 миллионов американцев потеряли работу с марта. Во всем мире умерло 300 тысяч человек. По нашим оценкам, ущерб, нанесенный миру ошибками китайской Компартии, может достигать 9 триллионов долларов», – сказал Помпео.

Он также обвинил Китай в том, что Пекин угрожает Австралии «экономическим возмездием» за требования провести независимое расследование происхождения эпидемии.

Глава американской дипломатии также заявил, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус поддерживал «необычайно близкие отношения с Пекином… задолго до нынешней пандемии», что, по мнению Помпео, вызывает «серьезную обеспокоенность».


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