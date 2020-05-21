Караник занервничал из-за бунта медиков в Бобруйске 18 21.05.2020, 15:26

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Владимир Караник

Фото: onliner.by

Министр врет на «голубом глазу», рассказывая, что никто не возмущался из-за отсутствия надбавок к зарплате.

Министр здравоохранения Владимир Караник прокомментировал ситуацию со стихийным выступлением медиков в Бобруйске, возмущенных отсутствием надбавок за работу с пациентами в условиях коронавируса, передает БелТА.

Глава Минздрава «разъяснил», как «считают» доплаты, если изначально неясно, был ли инфицирован коронавирусом пациент, которому оказывалась помощь.

— Не исключено, что они перепутали с медицинскими работниками какой-то другой страны. Мы уже не раз давали эти разъяснения, и я, посещая медучреждения, красные зоны, специально работникам задаю вопрос, получили ли они надбавки в том виде, как это предусмотрено указом. Начиная с санитарки и заканчивая заведующим отделением, еще никто не сказал, что заплатили меньше, чем положено по указу, — сказал министр.

Он уточнил, что основной вопрос, наверное, касается персонала скорой медицинской помощи либо диагностических служб, которые по долгу службы занимаются либо транспортировкой пациентов с коронавирусной инфекцией, либо обследованием, функциональной, рентгенологической диагностикой.

— Мы еще раз говорим о том, что, если в течение смены медицинский персонал контактировал с пациентом с коронавирусной инфекцией, оплата идет за всю смену, — сказал чиновник.

По его словам, здесь видится «социальная справедливость».

— Те, кто действительно десять дежурств постоянно занимался оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и кто на одном дежурстве осуществил перевозку пациента... По-моему, несправедливо, что они получат абсолютно одинаковые доплаты. Здесь мы выполняем принцип «социальной справедливости».

Напомним, работники Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи, как и многие медработники страны, рассчитывали получить за апрель надбавки по указу №131. Однако надбавки в апреле получили далеко не все и не в тех суммах, которые обозначены в указе. Медики решили не оставлять просто так эту ситуацию и устроили стихийный митинг.