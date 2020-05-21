Александр Невзоров: Они играют этой смертностью на нервах народа 4 21.05.2020, 15:30

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Александр Невзоров

Как Кремль осваивает коронавирус.

– Кремль учится управлять вирусом и повелевать своей новой реальностью, – рассуждает известный российский публицист Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Его надо понять, потому что вот надо усугубить картину – повысим смертность. Надо понизить – понизим смертность. Причем смертность можно повышать таким же простым движением, как звук на приемнике.

Можно играть этой смертностью на нервах народа, можно долго и виртуозно водить смычком этой смертности. И нас, я думаю, еще ждут шлягеры в этой области.

Меня вот удивляло: а чего они так долго тянут? Вот почему они так долго соображали – несколько месяцев. Причиной задержки была большая кремлевская линька.

Ну вот кобры, гадюки, удавы, которые сидят в кабинетах администрации президента, они скидывали зимнюю шкурку от «Бриони», чтобы на лето обрасти «Китоном». То есть вот задержки у Кремля объяснять трудно, но если очень хочется, то тоже, как видишь, все возможно.

Но теперь все хорошо, можно выдохнуть, все позади. Теперь можно быть уверенным, что практически вся информация о коронавирусе будет мистификацией, и не имеет никое значение реальное количество зараженных, смертность, какие-то вакцины, огнеметные места и другие понятия сегодняшнего дня.

Можно всем этим больше не забивать голову. Теперь все эти страсти, все эти ужасы, все эти подробности – это просто цвета на палитре кремлевских технологов, которые ежедневно заново будут писать картину «Вирус в России».