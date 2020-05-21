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Жители деревни под Минском: «Скорые» приезжают особенно часто

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  • 21.05.2020, 15:52
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Жители деревни под Минском: «Скорые» приезжают особенно часто
иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

Очаги коронавируса обнаружены сразу на трех улицах.

Жители деревни Копище, которая примыкает к границе Минска, сообщают о том, что скорые приезжают особенно часто, передает телеграм-канал «Баста!».

Только за последние два часа нам прислали фото, сделанные в трех разных местах.

Очаги коронавируса обнаружены на улице Лопатина, Эрхарт, Речной.

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