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Парламент Молдовы назначил президентские выборы на 1 ноября

  • 21.05.2020, 16:02
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Парламент Молдовы назначил президентские выборы на 1 ноября

За эту дату проголосовали 50 депутатов из присутствовавших 97.

Парламент Молдовы назначил президентские выборы на 1 ноября 2020 года.

Как сообщает Newsmaker, за соответствующее постановление проголосовали 50 депутатов из присутствовавших 97.

Срок полномочий президента страны истекает 23 декабря 2020 года.

С 23 декабря 2016 года президентом Молдовы является Игорь Додон, который известен своими пророссийскими взглядами. Срок полномочий президента Молдовы — четыре года. Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд.


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