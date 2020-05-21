Военные США раскрыли данные о встречах с НЛО 6 21.05.2020, 16:13

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Эксперты не воспринимают свидетельство пилотов ВМС как доказательство существования внеземного разума.

Пилоты ВМС США неоднократно докладывали своему командованию о встречах с НЛО. Об этом сообщило издание New York Times, ссылаясь на отчеты ВМС, пишет lenta.ua.

Отмечается, что с 27 июня 2013 года 13 февраля 2019 зафиксировано восемь таких случаев, в ряде из них НЛО замечали в опасной близости от военных самолетов.

Так, 26 марта 2014 над Атлантическим океаном в районе города Вирджиния-Бич был замечен объект, пролетевший, примерно, за 305 метров от одного из самолетов. По свидетельству пилота, объект был серебряного цвета размером, примерно, с чемодан и был зафиксирован радаром.

Позже бывший пилот истребителя F / A-18 Super Hornet лейтенант Райан Грейвс рассказал, что в прошлом году недалеко от Вирджиния-Бич видел объект, напоминающий сферу, которая включает в себя куб.

Эксперты считают, что подобные инциденты можно найти земные объяснения. А по мнению астрофизиков, даже отсутствие правдоподобного земного объяснения не делает внеземное объяснение правдоподобным.