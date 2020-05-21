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Опубликована подробная карта очагов COVID-19 в Минске

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  • 21.05.2020, 16:25
  • 6,975
Опубликована подробная карта очагов COVID-19 в Минске

В списке - почти полтысячи объектов.

Журналисты телеграм-канала «Баста!» собрали данные об очагах Covid-19 в Минске на интерактивной карте. Список неполный. Указаны только те дома, учреждения и предприятия, о которых на протяжении последнего месяца сообщали наши читатели. Слева – перечень всех точек, указанных на карте. В списке – более 350 домов, 18 детских садов, 60 школ и гимназий, 21 вуз и колледж, 27 предприятий и организаций.

Наибольшее количество очагов - в микрорайонах Каменная Горка, Кунцевщина, Сухарево, Уручье, Малиновка и Юго-Запад, а также в центре города.

Желтым цветом на карте обозначены жилые дома, красным – учреждения образования и предприятия, фиолетовым – больницы, поликлиники и станции скорой помощи.

Ссылка на карту.

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