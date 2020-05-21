Чем больше баллов, тем выше штраф: как будет работать новая система для водителей 4 21.05.2020, 16:58

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иллюстрационное фото onliner.by

Семь важных моментов в нововведениях ГАИ.

Несколько лет назад ГАИ анонсировала систему штрафных баллов для водителей. Если совсем просто, суть такова: нарушил ПДД — получил «оценку», собрал 10 баллов — лишился на полгода водительских прав. Предлагаемые нормы записали в новую редакцию КоАП, которая сейчас вынесена на общественное обсуждение. Портал tut.by внимательно изучил документ и разобрался, как будет работать новая система.

За какие нарушения сколько баллов будут ставить?

Система будет трехбалльная. Конкретное количество баллов зависит от категории нарушения. Если, например, за какое-то нарушение положен штраф до 10 базовых, то водитель получит 1 балл. Там, где санкция статьи больше 10 базовых, начислят 2 балла, если же за нарушение предусмотрен административный арест или лишение прав — 3 балла.

Журналисты собрали в таблице штрафные баллы, которые могут получить нарушители-физлица. Больше всего оказалось тех, за которые начислят 1 балл.

А есть нарушения, за которые не будут начислять баллы?

Да. Все зависит от того, как конкретное нарушение влияет на безопасность дорожного движения. Поэтому баллы не будут ставить, например, за выброшенный из окна мусор, управление машиной без страховки, нечитаемые номера и так далее.

Не будут начислять баллы и за такое популярное нарушение, как парковка в неразрешенном месте. Дело в том, что часто местные органы власти просто не обеспечивают достаточное количество мест для стоянки машин.

Не включали в балльную систему и превышение скорости от 10 до 20 км в час.

Не начисляют баллы за «пьяную езду» — там лишение прав уже предусмотрено.

А если нарушение попало на камеру?

Разницы между тем, кто зафиксировал нарушение — камера или инспектор ГАИ — нет. «Фотографировать», кстати, будут не только тех, кто превышает скорость, а, например, и тех, кто проехал на красный сигнал светофора. Но в случае, если нарушителя «поймал» радар, балл (как и штраф) придет собственнику машины.

Если же собственник машины не был за рулем, то он может подать заявление, что он не согласен с фотофиксацией, и балл с него перепишут на того, кто был за рулем.

Получил 10-й балл и с этой секунды нельзя за руль?

Не совсем так. Если водитель набирает 10 баллов, то на него составят протокол. Этот протокол будет рассматриваться на общих основаниях, как и в случае с другими нарушениями. И вот уже после этого рассмотрения будет вынесено постановление о лишении прав на 6 месяцев.

Обжаловать такое постановление тоже возможно.

Но нужно понимать, что системы штрафных баллов - это больше профилактическая мера. Если смотреть на зарубежный опыт (а балльная система работает почти во всех странах Европы), то после внедрения системы количество нарушений ПДД снижается больше чем на четверть, а количество аварий и травмированных — на 16 процентов.

Набранные баллы будут у водителя вечно?

Нет, баллы будут списываться. Каждый балл «живет» ровно год. Например, балл начислили 1 января 2021 года, второй — 10 января 2021 года, значит, первый сгорит 1 января 2022 года, второй — 10 января 2022 года и так далее.

Кроме того, если водитель набрал 10 баллов и постановление о лишении прав вступило в законную силу, то все баллы аннулируются. Отмена или утрата постановления, на основании которого был начислен балл, тоже влечет аннулирование данного балла.

Будет ли количество баллов влиять на размер штрафов?

Да. Если говорить просто: чем больше баллов, тем дороже будут обходиться нарушения. Балльная система будет воспитывать водителей поэтапно. Например, у водителя нет баллов и он совершил небольшое нарушение (допустим, едет без ТО), то штрафовать его не будут, но балл начислят. Здесь самое главное условие — согласие с нарушением.

Такой же принцип будет работать и с фотофиксацией: в первый раз «письмо счастья» придет без штрафа, в нем будет только начисленный балл. А вот во второй раз придется и балл получить, и штраф заплатить.

А вот если водитель набрал 6 и больше баллов, то штраф будет уже максимальный. Например, за превышение скорости на 30 км в час он получит 10 базовых (минимальный размер санкций по этой статье, напомним, предлагается в размере 5 базовых величин).

Как узнать, сколько у меня накопилось баллов?

Эти сведения будут отражаться в каждом постановлении. Там будет видна информация о том, сколько баллов начислено за конкретное нарушение и сколько баллов уже набрано.

По аналогии с нынешними «письмами счастья» за скорость каждый водитель сможет посмотреть эту информацию в своем личном кабинете на сайте МВД. Кроме того, все инспекторы ГАИ будут иметь доступ к количеству баллов.