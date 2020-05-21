Белорусских медиков продолжают обманывать 21.05.2020, 17:15

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иллюстрационное фото kp.by

Для медицинских работников запустили горячую линию, но на звонки никто не отвечает.

Медики, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами, жалуются на то, что им не выплатили положенные за это президентским указом надбавки. Бобруйские медработники и вовсе написали письмо в Администрацию Лукашенко. В этой ситуации для медиков запустили горячую телефонную линию, на которой обещают пояснить, как применяются надбавки за работу с COVID-19. Однако сегодня журналистам не удалось дозвониться по указанному номеру телефона — никто не снял трубку, пишет tut.by.

О запуске телефонной линии по доплатам по указу Лукашенко профсоюз работников здравоохранения объявил 20 мая. Позвонить на горячую телефонную линию (по номеру 017−203−83−54), как сообщалось, можно со вторника по четверг с 14.00 до 16.00. На вопросы медиков по доплатам по указу № 131 должна отвечать, как заявлено, заведующая отделом социально-экономической работы Белорусского профсоюза работников здравоохранения Наталия Купрейчик. Однако сегодня — с 15.12 до 16.04 — журналстам не удалось дозвониться по указанному номеру — никто не снимал трубку.

Напомним, надбавки за работу, связанную с коронавирусной инфекцией, предусмотрены указом № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Причем в список инфекций, за работу с которыми положены ежемесячные доплаты, кроме COVID-19, вошли чума, холера, геморрагическая лихорадка Эбола, ближневосточный респираторный синдром.