Парламент Литвы одобрил предложение президента о выплатах семьям с детьми 21.05.2020, 17:19

1,011

Фото: charter97.org/Иван Межуй

На помощь пойдут 72 миллиона евро.

Президент Литвы Гитанас Науседа 20 мая представил парламенту предложения о повышении доходов работников, поощрении потребления и сохранения рабочих мест. Для поощрения потребления команда президента предлагала выплатить семьям дополнительные деньги на детей. Эти поправки 21 мая были представлены парламенту советником президента Симонасом Крепштой. Парламент одобрил это предложение в первом чтении, пишет Delfi.

За проголосовали 80, против 4 депутата, еще 9 воздержались.

Крепшта в парламенте сказал, что именно семьи чувствительны к колебаниям доходов. "Положение этой целевой группы и ее благосостояние особенно чувствительны к колебаниям доходов", – сказал советник. Однократное пособие на детей предлагают выплатить не позже 31 июля.

"Жителям не надо ничего делать, помощь им переведут без заполнения дополнительных заявок. На это потребуется 72 млн. евро", – сказал Крепшта.