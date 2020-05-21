Садись! Два? Три? Пять? Антон Орехъ

21.05.2020, 17:45

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Антон Орехъ

Россияне хотят дистанционного обучения в школах, а Путин называет это провокацией.

Пандемия – это испытание для всех систем. Для системы образования в том числе. Справилась система? Президент России считает, что система справилась хорошо. А что такое хорошо в школьном смысле? Хорошо – это четыре. В вузе «хорошо» можно назвать еще словом «зачет». Впрочем, зачет могут и за «трояк» поставить. Но я бы с оценками не спешил. Прежде всего потому, что впереди, во-первых, ЕГЭ. И надо посмотреть, как там всё пройдет. Чтобы во всех регионах всё состоялось по плану и чтобы, главное, никто не заболел! А, во-вторых, после ЕГЭ надо еще поступление в вузы провести так же без проблем и заразности. Вот тогда, по осени, и цыплят посчитаем, и студентов и зачеты с «четверками» выставим. Но кое-что понятно уже и сейчас.

К эпидемии, конечно, никто не готовился. И переходить на дистанционное обучение пришлось по-военному. И общим место стали рассуждения, мол, ну что это за учеба? Как можно учиться дистанционно? Даже ОГЭ отменили и ЕГЭ сдавать будет ведь не все, а по выбору фактически. Но учиться дистанционно можно! И знания можно давать и получать через ZOOM или как-то еще. Хотя живого общения учителей с учениками ничто не заменит. Я сам немножко преподаватель и тоже столкнулся со всеми неудобствами такого способа обучения. Но всё реально. Куда большей оказалась другая проблема. Даже в Москве и Питере не в каждой семье есть нормальный компьютер. Не везде есть интернет. А сколько было историй из регионов, когда дети удаленную домашку чуть ли не на оленях и тракторах переправляли педагогам раз в неделю.

А сколько педагогов у нас, скажем так, уже не юных, которым освоение всех этих технологий – как пытка! Путин говорит, что слухи о замене очного обучения дистанционным – это провокация. Вот провокации мы охотно видим во всем и везде! Не знаю, откуда доходят до президента слухи и как они приникают в его капсулу, но никто про замену очного обучения «удалёнкой» всерьез не говорил! А вот использовать нынешние трудности как повод для развития в школах информационных технологий, как способ разнообразить внеклассную работу и дополнительное образование – почему нет! Всё равно живем в век таких технологий и в этих технологиях здорово отстаем от остального мира. Не вместо – а вместе! Повод есть. В жизни бывает всякое. Так давайте во всех смыслах учить жизненные уроки. И тогда уже поставим нашей системе образования объективные оценки.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»