«МакДональдс» будет доставлять бесплатные обеды медикам «скорой» прямо на работу 4 21.05.2020, 17:55

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Начальство запретило медицинским работникам заезжать в ресторан во время работы.

До конца мая «МакДональдс» в обновленном формате продолжит обеспечивать обеды для бригад скорой помощи. Обеденные наборы медикам будут привозить прямо на работу. Ранее главврач городской станции скорой помощи в Минске запретил сотрудникам в рабочее время заезжать в «МакДональдс», «нарушителям» пригрозили, что их лишат надбавок, пишет tut.by.

В связи со вспышкой коронавируса нагрузка на медиков резко возросла. «МакДональдс», чтобы поддержать медработников, с 3 мая бесплатно предоставлял им обеденные наборы. В обеденный набор входят бургер, картошка, напиток и пирожок. За время действия акции за бесплатными обедами каждый день приезжали несколько сотен авто скорой помощи.

Но 20 мая главврач городской станции скорой помощи Александр Жинко запретили сотрудникам заезжать в «МакДональдс» за бесплатным обедом в рабочее время, на подстанциях висело объявление, что такие действия будут расценены как коррупция — использование автомобиля в личных целях. Отметим, что сотрудники бригад скорой помощи не являются должностными лицами. Александр Жинко отказался прокомментировать, почему принял такое решение. Получить комментарий у пресс-секретаря Минздрава сегодня тоже не удалось.

В «МакДональдс» сообщают, что выработан обновленный механизм предоставления помощи бригадам скорой помощи в Минске в тесной координации с Городской станцией скорой медицинской помощи. С 22 мая «МакДональдс» и оператор доставки Delivio будут доставлять бесплатные наборы обедов прямо на рабочие места — на подстанции скорой помощи.

Акция в областных центрах (Витебск, Гомель, Брест и Могилев) пока проходит без изменений.