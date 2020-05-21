СМИ: Кадырова госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус 21.05.2020, 18:04

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Рамзан Кадыров

Фото: kp.ru

По предварительной информации, у главы Чечни диагностировано поражение легких.

Главу Чечни Рамзана Кадырова госпитализировали в одну из клиник Москвы с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно изданию Baza, передает «Лента.ру».

Сообщается, что впервые на недомогание Кадыров пожаловался несколько дней назад, однако посчитал это симптомами ОРВИ. Позже его состояние стало ухудшаться, и врачи посоветовали главе республики обратиться в столичные больницы.

По предварительной информации, у Кадырова диагностировано поражение легких, диагноз COVID-19 — под подозрением.

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет. Издание Znak пишет, что в информационном управлении главы и правительства Чечни не прокомментировали сообщения о госпитализации Кадырова. «Мы никакой информации не даем», — говорится в ответе пресс-службы.

С пресс-секретарем главы республики Ильманом Вахидовым связаться не удалось.

В Чечне, по последним данным, зарегистрировано 1026 случаев заражения коронавирусом, 11 человек умерли.