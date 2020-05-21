Цена обещаний Лукашенко 21.05.2020, 18:28

иллюстрационное Фото: tut.by

Рентгенлаборанты Узденской районной больницы не получили надбавки за работу с COVID-19.

В редакцию tut.by обратились лаборанты рентгеновского отделения Узденской центральной районной больницы. Медработники говорят, что надбавку по указу Лукашенко № 131 — за работу, связанную с инфекциями, за апрель они не получили. «Но в день мы делаем по 25−40 рентгенограмм для исключения пневмонии, которая в 6−10 случаях подтверждается. Кроме того, мы ходим делать снимки в отделения тяжелым больным с коронавирусом», — рассказывают лаборанты. Администрация больницы говорит, что надбавку медики не получили по объективной причине — в указе не прописано, как начислять доплаты работникам рентгеновских отделений, «ведь они не относятся ни к стационарным службам, ни к амбулаторным», а разъяснения Минздрав дал только в мае, когда апрельские зарплаты уже были начислены. В июне сделают перерасчет.

Медики: «В администрации сказали, что заплатят за те дни, когда был контакт с инфицированными, и неважно, было их 15 или 1»

В конце апреля у работников ренгеновского отделения Узденской центральной районной больницы возник вопрос — доплатят ли им за работу, связанную с коронавирусом, по президентскому указу. Они обратились в администрацию медучреждения.

— На собрании нашему начальству в лице заведующей и старшего рентгенлаборанта старшей медсестрой поликлиники было сказано, что платить нам не за что, у нас в отделении никто даже не заболел. Наша заведующая написала ходатайство, чтобы врачи, лаборанты и санитарки из нашего отделения тоже получили доплаты. В начале мая нам сказали подать списки, кто и когда контактировал с коронавирусными больными. Начали делать выборку приходивших к нам пациентов — заразившихся и контактов первого уровня из списков, которые подаются в санстанцию. Отдали. В администрации сказали, что заплатят за те дни, когда был контакт с инфицированными, и неважно, было их 15 или 1. Но уже не в апрельскую зарплату, потому что ее уже получили.

Но работники не совсем согласны с такой формой оплаты. Тем более, что им обещали сделать перерасчет даже не в аванс 22 мая, а только 8 июня, то есть вместе с майской зарплатой.

Мазки на коронавирус в ЦРБ берутся только у пациентов с пневмонией и потом уже по цепочке у тех, кто с ними контактировал. А сколько ежедневно к нам на снимок приходит людей с температурой, у которых нет пневмонии, но они могут быть заражены? Заболевание может протекать и вовсе бессимптомно. Почему это не учитывают? — задаются вопросом работники. — У них не возьмут мазки. В день мы делаем по 25−40 рентгенограмм для исключения пневмонии — это помимо флюорографий. От 6 до 10 пневмоний в день подтверждается. Кроме того, мы ходим делать снимки в отделения тяжелым больным с «ковидом», в реанимацию и в хирургию, где лежат больные, привезенные из других районов, нуждающиеся в экстренной хирургической помощи. Также мы с 20.00 до 8.00 ходим к пациентам в тяжелом состоянии на дом и выполняем рентгенограммы. В выходные это делается круглосуточно. Это все риск.

Лаборанты говорят, что в этом году у них и так значительно упали зарплаты из-за перехода на новую систему начислений.

— У нас у всех лаборантов зарплата стала меньше где-то на 150 рублей. Все из-за того, что уменьшились оклады. Сейчас около 240 рублей, а было 400 с хвостом. Президентом оговаривалось, что зарплаты не должны упасть. Поэтому мы обратились к руководству. К марту мы добились, что каждому за сложность и напряженность труда стали доплачивать еще по рублей 80, — рассказывают медики. — А сейчас сказали, что выплатят нам надбавки за работу с инфекциями, но за сложность и напряженность то, что дали, отберут. Будет ли когда-нибудь справедливость? Хотим, чтобы все было по закону.

Администрация: «Мы на собрании пояснили работникам рентгеновского отделения, что сделаем за апрель перерасчет»

Администрация Узденской ЦРБ прокомментировала сложившуюся ситуацию. В больнице сказали, что надбавки работники не получили по объективным причинам, но с ними якобы рассчитаются в следующем месяце.

— В указе президента прописаны размеры надбавок для работников амбулаторных учреждений здравоохранения, стационарных, реанимации и тех, кто переведен на закрытый трехсменный режим работы. В структуре штатного расписания рентгеновское отделение не относится ни к амбулаторным, ни к стационарным службам. Это общий для всех служб персонал, такой, к примеру, как лаборатория. Кстати, относительно лабораторий в указе разъяснения есть, а вот как начислять надбавки работникам рентгеновских отделений — нет. Мы сделали запрос в Минздрав, — рассказывает Татьяна Махнач, начальник планово-экономического отдела Узденской ЦРБ.

По ее словам, разъяснения больница получила в мае, когда апрельские зарплаты были уже выплачены.

— Мы на собрании пояснили работникам рентгеновского отделения, что сделаем за апрель перерасчет. Только нужно подать списки с фамилиями пациентов — заразившихся коронавирусом или контактов первого уровня, с которыми контактировали работники, датами, когда это было, и местом — в стационаре или в поликлинике, — поясняет Татьяна Махнач. — Четких разъяснений, по какому пункту указа работникам платить надбавки, нам так и не поступило. Сказали только оплатить рабочие смены. Поэтому за стационарных пациентов надбавка будет начисляться как за смены в стационаре, а за контакт с амбулаторными — как за амбулаторные смены.

В больнице также сказали, что по коллективному договору у них прописано, что аванс работникам выплачивается 22-го числа месяца, а зарплата — 8-го числа.

— В аванс мы перерасчет не делали, потому что нужно собрать данные и за весь май. То есть положенные выплаты работники получат в день зарплаты за май — 8 июня, — говорит начальник планово-экономического отдела.

Относительно того, что у работников собираются забрать надбавку за сложность и напряженность труда, администрация также дала комментарий.

— Есть определенное законодательство, по которому начисляется заработная плата, и с этого года оно изменилось. У медиков есть понятие «дежурство на дому». Оплачиваются такие дежурства в процентах от оклада, — пояснили в администрации. — Раньше оклад работников формировался по-другому и был больше, соответственно, плата за дежурства на дому была выше. В этом году оклады уменьшились, оплата за дежурства на дому тоже снизилась пропорционально окладу. Ни они, ни мы в этом снижении не виноваты, просто изменился оклад. Мы же пошли работникам навстречу и полностью компенсировали эту разницу другими доплатами. Хотя на совершенно законных основаниях могли этого не делать. То есть все вопросы, как и сейчас, у нас решаются по-человечески. Но если наши работники хотят, чтобы им платили по закону, то мы будем платить по закону.