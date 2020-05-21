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Минобороны Беларуси: Офицер находится на аппарате ИВЛ

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  • 21.05.2020, 18:42
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Минобороны Беларуси: Офицер находится на аппарате ИВЛ
фото с сайта: zen.yandex.by

В Минобороне отказались назвать цифру зараженных коронавирусом в армии.

О первом случае коронавируса в армии сообщили 16 апреля - тогда заболел солдат из учебного центра в Печах. Сейчас в армии временно ограничены увольнения, приезжать в гости к солдатам тоже пока нельзя. Ранее телеграм-канал «Баста!» сообщил, что коронавирус обнаружен у военных, которые репетировали парад.

Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Леонид Касинский отказался назвать kp.by число зараженных. Он лишь сообщил, что один офицер находится на ИВЛ.


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