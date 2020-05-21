Зеленский подписал «антиколомойский закон» 21.05.2020, 19:04

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Фото: РБК-Украина

Закон запрещает возвращать «Приватбанк» его бывшим владельцам.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, который запрещает возврат национализированных банков прежним владельцам. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

"Законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворения требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка. Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов", – говорится в сообщении.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что реализация закона "повысит качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, а также поможет завершить процедуры вывода с рынка или ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами".

Принятие банковского закона и открытие рынка земли были главными требованиями Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Среди прочего подписанный Зеленским закон исключит возможность возвращения "ПриватБанка", национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах. В соответствии с положениями документа бывшие собственники национализированных банков могут рассчитывать только на денежную компенсацию.