10 самолетов, сделанных в самых неожиданных странах 1 21.05.2020, 19:25

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фото: «Популярная механика»

Есть страны, которые совершенно не ассоциируются с авиастроением.

Единственный и очень даже крупный — даже на мировом уровне — пакистанский производитель авиационной техники. Основан в 1971 году при содействии Военно-воздушных сил Пакистана для обеспечения армии самолетами собственного производства. Начинала компания с производства лицензионных Dassault Mirage III и других самолётов, но сегодня делает и собственные модели. На снимке — основной производимый PAC самолёт, CAC/PAC JF-17 Thunder, совместная разработка PAC и китайской компании Chengdu Aircraft Corporation (CAC), пишет «Популярная механика».

фото: «Популярная механика»

Niki (Болгария). Один из немногих в Европе и единственный в Болгарии производитель автожиров. Компания производит автожиры в формате кит-комплектов. В линейке компании — модели различных размеров и форм-факторов, на снимке — Niki Kalithea.

фото: «Популярная механика»

Airo (Объединённые Арабские Эмираты). Производитель самолётов в Эмиратах, казалось бы, должен строить летающие лимузины класса «люкс», но на деле делает лёгкие самолётики по лицензии чешской Urban Air. На снимке — Airo 5 UL, лицензионная версия Urban Air Samba.

фото: «Популярная механика»

AeroAndina (Колумбия). Колумбийский производитель малых самолётов, существует с 1971 года. На данный момент в линейке несколько моделей, на снимке — самолет AeroAndina MXP-1000 Tayrona (крейсерская скорость — 190 км/ч, дальность полета — 600 км, технический потолок — 3660 м).

фото: «Популярная механика»

BRM (Португалия). Португалию трудно назвать авиационной державой, и производитель самолётов там только один, причем сомнительного характера. BRM делает малые самолёты, но инженеры компании Zenith неоднократно заявляли, что BRM — это не более чем нелегальная копия их разработок. На снимке — модель BRM Citius.

фото: «Популярная механика»

IPTN (Индонезия). Крупнейшая индонезийская компания, работающая в отрасли авиации. Существует с 1976 года, впрочем IPTN — наследница более ранних авиационных заводов, образованных ВВС Индонезии ещё в 1946-м. В гамме компании в разное время были различные самолёты, лицензионные и собственной разработки, а также оборудование, запасные части; также компания обслуживает и ремонтирует самолеты. На снимке — CASA/IPTN CN-235, совместная разработка с испанской Construcciones Aeronáuticas SA.

фото: «Популярная механика»

Raj Hamsa (Индия). В Индии несколько производителей самолётов, в том числе значительно более крупные — Hindustan Aeronautics Limited и Mahindra Aerospace. Но мы решили включить в обзор маленькую компанию из Бангалора, производящую сверхлёгкие самолёты, недалеко ушедшие от парапланеров. На снимке — Raj Hamsa X-Air, базовая модель, на которой основана целая линейка.

фото: «Популярная механика»

Utva (Сербия). Сербская компания существует с 1937 года и после распада Югославии осталась на территории Сербии, где успешно работает по сей день. Первый прототип спортивно-тренировочного самолета Lasta поднялся в воздух в 1985 году, сегодня производится его «инкарнация» Lasta 95 (на снимке). Самый крупный заказ Lasta поступил из Ирака в 2007 году — сразу 36 таких машин.

фото: «Популярная механика»

IAR (Румыния). Industria Aeronautică Română, старейший румынский производитель самолётов и вертолётов. Компания существует с 1925 года и в разное время делала множество различных летательных аппаратов — планеров, самолётов различного класса. Сегодня компания делает только вертолёты, основная модель — это военно-транспортный IAR 330L Puma.

фото: «Популярная механика»

AIDC (Тайвань). Тайваньская компания, основанная в 1969 году, сегодня разрабатывает и производит многочисленные самолёты военного и гражданского назначения. Наиболее известный самолёт — это многоцелевой сверхзвуковой истребитель AIDC F-CK-1 Ching-kuo, производящийся с 1994 года.