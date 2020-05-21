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Эксперты сравнили ход реформ в первый год президентства Зеленского и Порошенко

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  • 21.05.2020, 19:42
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Эксперты сравнили ход реформ в первый год президентства Зеленского и Порошенко
коллаж: РБК-Украина

Инфографика.

Пятый и шестой президенты Украины в первый год своей каденции столкнулись с кризисами, однако Петр Порошенко в начале своего президентства более эффективно работал над реформами в стране.

Об этом говорится в исследовании независимой аналитической платформы VoxUkraine.

"В 2020 году мировая пандемия коронавируса и карантинные ограничения вызвали медицинский и экономический кризис. В 2014-2015 годах кризис в Украине была локальной, но не менее серьезный: в 2014 году началось вторжение РФ, боевые действия на востоке Украины. Потеря территорий и промышленности, сосредоточенной на них, рост военных расходов, повлекших падение ВВП и высокую инфляцию. Экономический кризис заставил новоизбранный парламент VIII созыва принять много реформаторских законов - начало 2015 года был временем наивысших значений Индекса реформ. После введения "турборежима" осенью 2019 г. индекс также немного вырос", - отмечают аналитики.

В исследовании отмечается, что были проанализированы периоды, когда каждый из президентов получил "новый" парламент и Кабмин.

"В Верховной Раде VIII созыва пропрезидентская партия "Слуга народа" получила 254 мандаты. Этого достаточно, чтобы самостоятельно без поддержки других политических сил принимать законы. В 2014 году Блок Петра Порошенко получил 132 мандата, поэтому для формирования парламентского большинства он создал коалицию с партиями "Народный фронт", "Самопомощь", Радикальная партия Олега Ляшко и "Батькивщина" - в коалицию вошло 302 народных депутата. Со временем коалиция начала распадаться, как и "монобольшинство", - отмечают исследователи.

По подсчетам экспертов, Порошенко за год успел приобщиться к 97 реформ (в частности он инициировал 8 законов и выдал 3 реформаторские указы), а Владимир Зеленский - к 84 реформам (инициировал 11 реформаторских законов).

Джерело: Індекс моніторингу реформ, період 28.12.2014 – 16.09.2015 для Петра Порошенка та 29.08.2014 – 03.05.2020 для Володимира Зеленського

По всем направлениям - управление, государственные финансы, монетарная система, бизнес-среда, энергетика - больший прогресс произошел во время каденции Петра Порошенко, резюмируют эксперты VoxUkraine.

В свою очередь, эксперты отмечают, что для реформ прежде всего нужна политическая воля, тогда ни война, ни коронавирус не станут помехой на пути развития государства.


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