Беларусь снова отказала Кыргызстану в экстрадиции бывшего премьера страны

Беларусь снова отказала Кыргызстану в экстрадиции бывшего премьера страны2
- 21.05.2020, 20:05
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В 2018 году Данияр Усенов заявил, что он умер в 2013 году в Малайзии.
Беларусь вновь отказалась экстрадировать в Кыргызстан бывшего премьер-министра республики Данияра Усенова. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Откурбек Джамшитов, передает «Российская газета».
По его словам, суд в Беларуси решил, что экс-глава правительства Киргизии преследуется по политическим мотивам.
Данияр Усенов в 2016-м был приговорен на родине к пожизненному лишению свободы по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010-го, когда на центральной площади Бишкека погибло несколько десятков человек.
Приговор бывшему премьер-министру вынесли заочно, так как к тому моменту он покинул республику и сбежал, как предполагают правоохранительные органы КР, сначала в Казахстан, затем в Беларусь.
Кыргызская сторона не первый раз обращается с просьбой об экстрадиции Данияра Усенова, однако постоянно получает отказ.
В 2018 году Усенов заявил, что он умер в 2013 году в Малайзии.