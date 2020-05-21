Беларусь снова отказала Кыргызстану в экстрадиции бывшего премьера страны 2 21.05.2020, 20:05

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Данияр Усенов

Источник: naviny.by

В 2018 году Данияр Усенов заявил, что он умер в 2013 году в Малайзии.

Беларусь вновь отказалась экстрадировать в Кыргызстан бывшего премьер-министра республики Данияра Усенова. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Откурбек Джамшитов, передает «Российская газета».

По его словам, суд в Беларуси решил, что экс-глава правительства Киргизии преследуется по политическим мотивам.

Данияр Усенов в 2016-м был приговорен на родине к пожизненному лишению свободы по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010-го, когда на центральной площади Бишкека погибло несколько десятков человек.

Приговор бывшему премьер-министру вынесли заочно, так как к тому моменту он покинул республику и сбежал, как предполагают правоохранительные органы КР, сначала в Казахстан, затем в Беларусь.

Кыргызская сторона не первый раз обращается с просьбой об экстрадиции Данияра Усенова, однако постоянно получает отказ.

В 2018 году Усенов заявил, что он умер в 2013 году в Малайзии.