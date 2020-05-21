закрыть
21 мая 2020, четверг, 21:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус выявлен у двух тренеров «Торпедо-БелАЗ»

2
  • 21.05.2020, 20:13
  • 1,371
Коронавирус выявлен у двух тренеров «Торпедо-БелАЗ»
фото: torpedo-belaz.by

У одного из них болезнь протекает в тяжелой форме.

Помимо вратаря жодинского «Торпедо» Владимира Бушмы и полузащитника Михаила Афанасьева, коронавирусом заразились и два тренера клуба, сообщает «Прессбол».

У Сергея Зеневича болезнь протекает в тяжелой форме, он госпитализирован и проходит лечение в больнице.

Ранее сообщалось, что подозрения ан COVID-19 также у полузащитника Андрея Хачатуряна и защитника Максима Бордачева. Оба пропускают сегодняшний матч против «Немана».

Ранее АБФФ заявляла о том, что в случае ухудшения ситуации, организация примет необходимые меры. Ранее были перенесены два матча с участием «Минска», в составе которого подозрение на коронавирус у Евгения Чаговца.


популярное за неделю

Мнение

Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь Наталья Радина
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы»
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы» Павел Северинец
Чуланные фюреры
Чуланные фюреры Андрей Санников
Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин