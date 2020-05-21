Коронавирус выявлен у двух тренеров «Торпедо-БелАЗ» 2 21.05.2020, 20:13

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фото: torpedo-belaz.by

У одного из них болезнь протекает в тяжелой форме.

Помимо вратаря жодинского «Торпедо» Владимира Бушмы и полузащитника Михаила Афанасьева, коронавирусом заразились и два тренера клуба, сообщает «Прессбол».

У Сергея Зеневича болезнь протекает в тяжелой форме, он госпитализирован и проходит лечение в больнице.

Ранее сообщалось, что подозрения ан COVID-19 также у полузащитника Андрея Хачатуряна и защитника Максима Бордачева. Оба пропускают сегодняшний матч против «Немана».

Ранее АБФФ заявляла о том, что в случае ухудшения ситуации, организация примет необходимые меры. Ранее были перенесены два матча с участием «Минска», в составе которого подозрение на коронавирус у Евгения Чаговца.