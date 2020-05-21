Сегодня день рождения академика Андрея Сахарова 4 21.05.2020, 20:18

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Андрей Дмитриевич Сахаров

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99 лет назад родился великий ученый и правозащитник.

99 лет назад в этот день – 21 мая 1921 года – в Москве родился советский физик, академик, политический деятель, правозащитник, Нобелевский лауреат Андрей Дмитриевич Сахаров.

В 1942 году будущий ученый с отличием оканчивает физический факультет Московского государственного университета. На фронт во время Великой Отечественной войны он не попал по состоянию здоровья и был эвакуирован из Москвы, напоминает «Панорама».

После войны Сахаров начинает работать с известным специалистом по квантовой физике Игорем Таммом в Институте им.Лебедева. В ноябре 1947 года Андрей Дмитриевич досрочно защитил кандидатскую диссертацию.

Успех ученому приносит его величайшее произведение – водородная бомба, после чего он становится почётным членом Академии наук СССР. Среди его работ – труды по магнитной гидродинамике, физике плазмы, управляемому термоядерному синтезу, элементарным частицам, астрофизике, гравитации.

В июле 1953 года Сахаров защитил докторскую диссертацию. С 1953 по 1968 годы работал над совершенствованием ядерного оружия. В декабре того же года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, и присуждена Государственная премия. Вторую Звезду Героя он получил в 1956 году вместе с Ленинской премией, а третью – в 1962 году.

Во время этой работы в его душе все время боролись два чувства: чувство долга перед Отечеством и чувство протеста против ядерных испытаний. Ученый предпринимал попытки добиться запрещения испытаний, но безуспешно.

Андрей Дмитриевич Сахаров известен не только как физик-ядерщик, но и как ярый сторонник либерализации в коммунистическом мире. В 1974 году собрал пресс-конференцию, на которой сообщил о состоявшемся Дне политзаключенных в СССР. В 1975 году написал книгу «О стране и мире». В том же году Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира.

Он выступал с манифестами, призывал к объединению советских и американских ресурсов, выступал за отмену цензуры и политических судов, а в 1979 году, после ввода советских войск в Афганистан, трижды выступил с заявлениями, осуждавшими эту акцию, и призвал советские власти вернуть войска на родину. В январе 1980 года он был уволен со всех постов, лишен всех наград и отправлен в ссылку в Горький (ныне - Нижний Новгород).

Был освобожден из горьковской ссылки лишь с началом перестройки, в декабре 1986 года – после почти семилетнего заключения. Вернувшись в Москву, ученый не поменял своих взглядов и до самой смерти выступал в защиту мира и прав человека.

В конце 1980-х годов Андрей Дмитриевич был избран депутатом от Академии Наук и на I съезде народных депутатов СССР введен в состав комиссии по выработке новой Конституции страны. Он сразу же приступил к работе над проектом Конституции, воплотив в него свои представления о целесообразном государственном и экономическом устройстве СССР.

Андрей Дмитриевич Сахаров умер вечером 14 декабря 1989 года от сердечного приступа. Это произошло во время публичного чтения проекта конституции на Мясницкой улице в Москве.

В 2001 году в Ереване открыли памятник Андрею Сахарову. Памятник, первый на территории бывшего СССР, установлен в честь 80-летия великого ученого и правозащитника на площади, названной его именем.

Современники Андрея Сахарова в один голос отмечали его особую математическую способность. Андрей Дмитриевич мог считать до двух: обладал умением видеть одновременно две стороны медали. Анализировал любую проблему "в целом", каждый раз мог начать "с чистого листа", принимая во внимание всевозможные факторы,а также учитывая перспективы и последствия. Пространственно-временная картина возникала сразу и с ожидаемым ответом в конце, говорили его друзья-физики.

Сахаров был уникален для той эпохи: он являлся единственным независимым экспертом в области ядерных вооружений, мнение которого учитывало как советское руководство, так и позже администрация США. Более того, Сахаров имел мужество сказать правду. И не только по ядерным вопросам.