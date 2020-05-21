Что США и Китай ищут на Луне 21.05.2020, 20:36

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NASA представило международные правила освоения Луны.

Космическое агентство США NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых. Радио «НВ» обсудило перспективы коммерческой добычи на спутнике Земли с астрономом Владимиром Решетником.

Среди прочего в международных правилах вводится понятие безопасных зон вокруг будущих баз на Луне. А месяцем ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который разрешает коммерческое освоение ресурсов на спутнике Земли.

— Владимир, учитывая последние события и заявления мировых политиков, не кажется ли вам, что начинается новая лунная гонка, такая как была в 60-х годах?

— Как по мне, то интерес к Луне возрос и возрос достаточно сильно. Но этот рост произошел не сегодня, а около 20−25 лет назад.

— И в чем причина?

— Если исторически, все мы знаем про первую лунную гонку между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, она завершилась в 70-х годах с высадкой советского аппарата Луна-24. Исследование Луны фактически было прекращено с помощью космических аппаратов, это было связано с политическими и экономическими факторами. Ученые получили огромное количество материала, которое нужно было как-то усвоить.

80-е годы — экономический нефтяной кризис, затем распад Советского Союза, все эти факторы привели к тому, что Луной мало кто заинтересовался. В 90-х годах, мне кажется, выросло новое поколение ученых, которые были детьми в эпоху высадки первых людей на Луну, исследования Луны, они еще этим горели, интересовались и конечно, они пошли дальше. Поэтому в начале 90-х годов появляются новые проекты по исследованию Луны. К этому подключаются уже новые страны, которые начинают заявлять свои претензии на исследование космоса, в первую очередь это Китай, Япония и Индия.

— И зачем этим странам Луна?

— Здесь причина, видимо, близка к причине Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в 50-х — 60-х годах. Мы должны показать, что мы можем это делать, что наши технологии, наше общество, наши страны достигли определенного уровня, мы можем лететь на другой небесный объект.

Кроме того, все понимают, что развитие космической отрасли — это подъем всей экономики, в первую очередь технологический. Запуск технологического аппарата на соседнюю планету или просто в космос говорит о том, что страна вошла в этот элитарный клуб тех, кто может летать в космос.

— Вы говорите, что новая лунная гонка началась не сегодня, но мы видим, что Соединенные Штаты действительно очень активизировались в этом направлении в последние месяцы.

— Заявления Трампа, которые я видел, очень логичные, четкие. Я понимаю, что там есть элемент предвыборной кампании, я так понимаю, Соединенные Штаты Америки входят в стадию предвыборной гонки и надо показать, что «мы станем great again», как любит говорить господин Трамп. Эти политические элементы есть обязательно. Нечто подобное пытается делать Китай.

И если посмотреть по запускам, то последние 20 лет как раз наибольшее количество запусков космических аппаратов на Луну — это китайские и американские. Каждый из них уникален, кто-то интереснее, кто-то менее интересен с точки зрения науки, какие-то экспериментальные модули.

— Сейчас много говорят о добыче полезных ископаемых в космосе. А что, там возможно что-то добывать и вообще возможно транспортировать на Землю?

— О добыче полезных ископаемых в космосе разговор идет уже не первый десяток лет и, насколько я знаю, в США уже создана не одна коммерческая компания, которая работает в этом направлении.

Мы можем добывать не только полезные ископаемые на Луне, мы можем добывать полезные ископаемые на астероидах, сближающихся с Землей. И сейчас этими компаниями как раз проводится исследование химического состава астероидов, считается, что есть астероиды, в которых содержание редкоземельных металлов или тех элементов группы платины, иридия, золота, значительно больше, чем в любых породах на земле. Грубо говоря, золотой астероид.

Оценки, которые сейчас проводятся по исследованию астероидов, говорят, что стоимость доставки килограмма золота с астероида сопоставима со стоимостью килограмма золота, если это большой объем; если не 100 грамм, 100 грамм обойдется очень дорого. Любая миссия — это сотни миллионов долларов. А если это будет поставлено на поток, на большие объемы продукции, то в принципе это дело может быть даже коммерчески выгодным.

— А что можно добыть именно на Луне?

— В моем понимании с Луной немножко сложнее ситуация, поскольку в геологическом плане Луна слабо исследована. Считается, что перспективным делом исследования Луны может быть добыча жидких изотопов, например, гелия, гелия-3 — о нем говорят уже лет 50, на Луне его много образуется. Он образуется под действием космической радиации, которая взаимодействует непосредственно с поверхностью лунного грунта.

Считается, что гелий-3 будет полезным элементом для термоядерных электростанций будущего, но у нас пока нет термоядерных электростанций, соответственно, большой потребности в этом элементе нет. Но люди уже думают о том, что можно будет добывать большое количество материала.

Кроме того, Луна состоит из определенных пород, на ней почти нет атмосферы, соответственно, происходит постоянная микробомбардировка поверхности почвы микрометеоритами, формируются огромные давления, которые меняют породы. При этом могут образовываться породы, элементы, которые на земле очень редки. Например, это может быть превращение каких-то углеродных соединений в алмазные соединения.

Но килограмм вещества с Луны будет стоить на Земле очень дорого, дороже, чем килограмм золота или даже, возможно, килограмм алмазов. Поэтому исследования Луны с точки зрения полезных ископаемых — дело, в моем понимании, немного отдаленное. В первую очередь будут научные исследования и геологические исследования, чтобы все-таки понять, а что там есть. Но все понимают, что не через 10 лет, а через 20−30−50 человечество начнет добывать полезные ископаемые на Луне.

— А Россия, Роскосмос также много говорит о спутнике Земли. России что-то вообще светит на Луне?

— Про исследования дальнего космоса непосредственно Российской Федерацией без участия других стран или с минимальным участием, последняя миссия, которая была направлена Советским Союзом в большой космос, была в конце 80-х годов к спутнику Марса — Фобосу. И то, она условно удачная, потому долететь — долетели, а после того как вышли на орбиту, сломались. Можете посчитать, сколько времени прошло уже с 1988 года. Были попытки запуска на Марс, они закончились тем, что космические аппараты упали в районе Тихого океана или Атлантического океана. До сих пор не известно, где.