Коронавирус распространяется по школам Могилевской области 21.05.2020, 20:54

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Новые случаи выявлена в Белыничах, Кировске и Могилеве.

"Могилев, школа №25, Могилёв. Забрали парня, который учился во вторую смену. Ни дезинфекции, ни карантина в школе. Сегодня школа работает как обычно", - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”.

"В Белыничах с сегодняшнего дня закрыта на карантин школа №2. У ученицы 6 класса подозрение на коронавирус", - сообщает подписчик.

"Могилёвская область, Кировск. У девочки из 7 класса средней школы №2 подтвердился коронавирус. Школа работает в штатном режиме", - пишет читатель.

"Могилевский район, Буйничи, колледж имени Орловского. У студентки подтвержден коронавирус. Также забирали студентов из общежития", - пишет читатель.

"Большая Мощеница, Белыничский район, Могилевской области. Два преподавателя из школы заболели коронавирусом. Директор обратилась в Отдел образования Могилевского облисполкома с просьбой о закрытии школы на карантин. В ответ получила отказ и сказали, чтобы она молчала, никому об этом не сообщала и не разводила панику", - сообщает подписчик.

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