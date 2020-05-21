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Постпред Украины показал ОБСЕ российские паспорта «представителей ЛДНР» в Минске

  • 21.05.2020, 21:01
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Постпред Украины показал ОБСЕ российские паспорта «представителей ЛДНР» в Минске
Евгений Цимбалюк

Евгений Цимбалюк подчеркнул, что этих людей «привели к власти российские пушки, наемники и деньги».

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк продемонстрировал членам Постоянного совета ОБСЕ российские паспорта "представителей ЛДНР", участвующих в работе трехсторонней контактной группы в Минске по приглашению России. Об этом сообщает сайт представительства Украины.

"В течение шести лет российская сторона приглашает [сепаратистов] из ОРДЛО для участия в заседаниях контактной группы, в которую входят Россия, Украина и ОБСЕ. […] Однако те, кого приглашает российская сторона, не представляют местных жителей. Их могут представлять только местные власти, избранные на местных выборах, организованных в соответствии с Конституцией и законами Украины. Лица, приглашенные на консультации в ТКГ из Донецка и Луганска, имеют российские паспорта (как внутренние, так и для выезда за границу)", – сообщил Цимбалюк.

Цимбалюк продемонстрировал Постоянному совету ОБСЕ российские паспорта "представителей ЛДНР"
Фото: vienna.mfa.gov.ua

Он подчеркнул, что этих людей "привели к власти российские пушки, наемники и деньги".

Постпред также продемонстрировал членам Постоянного совета ОБСЕ скан-копии паспортов Владислава Дейнего, Натальи Никаноровой и Дениса Пушилина, которые представляли группировки "ЛДНР" в Минске.

О том, что у представителей сепаратистов есть российские паспорта, 15 мая сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


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