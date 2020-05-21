закрыть
21 мая 2020, четверг, 21:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какие документы белорусам продлят на три месяца из-за коронавируса

  • 21.05.2020, 21:09
Какие документы белорусам продлят на три месяца из-за коронавируса

Определен перечень.

Правительство определило, срок действия каких документов и справок продлевается на 3 месяца.

Справки и документы останутся действительны еще три месяца, если срок их действия истекает с 30 апреля по 31 июля 2020 года.

В перечень админпроцедур по заявлениям граждан, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается на три месяца, вошли 202 процедуры. Среди них выдача и обмен паспорта или удостоверения беженца, выдача водительского удостоверения, медицинской справки о состоянии здоровья, справок о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о занимаемом жилом помещении и составе семьи, о месте жительства, а также назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, выдача удостоверений инвалидов и др.

В перечне админпроцедур для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 167 процедур.

Продлевается также срок действия 11 документов, выданных физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и других решений.

В то же время, несмотря на продление срока действия справок, других документов и решений, граждане, юрлица и ИП могут обратиться в уполномоченные органы за админпроцедурами и выдачей документов в обычном порядке.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 апреля.


популярное за неделю

Мнение

Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь Наталья Радина
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы»
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы» Павел Северинец
Чуланные фюреры
Чуланные фюреры Андрей Санников
Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин