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Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

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  • 21.05.2020, 21:53
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Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

Российские комплексы принадлежали силам мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара.

В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства. Об этом сообщили в пресс-центре операции, передает турецкое агентство Anadolu.

По данным штаба, комплексы были уничтожены за последние четыре дня. Они принадлежали силам командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

О нескольких случаях уничтожения «Панцирей» Anadolu ранее сообщало отдельно. Так, 20 мая агентство, ссылаясь на пресс-центр операции армии ПНС, передавало, что один из ЗРПК был уничтожен ударом турецкого беспилотника. Еще один «Панцирь» ранее в мае был захвачен силами ПНС на авиабазе Аль-Ватия близ Триполи, откуда им удалось выбить части армии Хафтара.


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