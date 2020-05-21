Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии 23 21.05.2020, 21:53

6,977

Российские комплексы принадлежали силам мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара.

В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства. Об этом сообщили в пресс-центре операции, передает турецкое агентство Anadolu.

По данным штаба, комплексы были уничтожены за последние четыре дня. Они принадлежали силам командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

О нескольких случаях уничтожения «Панцирей» Anadolu ранее сообщало отдельно. Так, 20 мая агентство, ссылаясь на пресс-центр операции армии ПНС, передавало, что один из ЗРПК был уничтожен ударом турецкого беспилотника. Еще один «Панцирь» ранее в мае был захвачен силами ПНС на авиабазе Аль-Ватия близ Триполи, откуда им удалось выбить части армии Хафтара.