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Медики спасают регионы Беларуси от коронавируса

  • 21.05.2020, 21:43
  • 3,526
Медики спасают регионы Беларуси от коронавируса

Новые фото.

Телеграм-канал «Баста!» публикует новые фото из регионов Беларуси.

Могилев, улица Королева. Гомель, проспект Октября, улица Денисенко. Брест, Ленинградская, 47, Молодечно.

Новые очаги Covid-19 в Барановичах. Улица Кирова, 93, улица Федько, 16А, улица Уборевича, 8.

Новые очаги Covid-19 в Гродно. Домбровского, 47, Реймонта, 42, 46, Лиможа, 26.

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