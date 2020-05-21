Медики спасают регионы Беларуси от коронавируса
- 21.05.2020, 21:43
- 3,526
Новые фото.
Телеграм-канал «Баста!» публикует новые фото из регионов Беларуси.
Могилев, улица Королева. Гомель, проспект Октября, улица Денисенко. Брест, Ленинградская, 47, Молодечно.
Новые очаги Covid-19 в Барановичах. Улица Кирова, 93, улица Федько, 16А, улица Уборевича, 8.
Новые очаги Covid-19 в Гродно. Домбровского, 47, Реймонта, 42, 46, Лиможа, 26.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.