Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу 2 21.05.2020, 22:09

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Дональд Трамп

Фото: Minh Hoang / Reuters

По словам американского лидера, Россия нарушает положения соглашения.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН), сообщает РБК со ссылкой на агентство AFP.

В свою очередь Reuters сообщил, что Трамп заявил журналистам, что Россия нарушает положения договора, в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств.

«Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или вместе сделать что-то, чтобы вернуться к этому», — заявил Трамп.

Элси Гастингс, председатель американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также как Хельсинкская комиссия, назвала опрометчивым решение о выходе из договора и призвала администрацию президента США пересмотреть его. По словам Гастингс, соглашение на протяжении десятилетий поддерживало трансатлантическую безопасность и «всегда пользовалось двухпартийной поддержкой» благодаря вкладу в безопасность Штатов и их союзников.