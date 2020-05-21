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Дворник из ЖЭУ: Дезинфекцию в Минске проводят только «для селфи»

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  • 21.05.2020, 22:16
  • 2,571
Дворник из ЖЭУ: Дезинфекцию в Минске проводят только «для селфи»
Иллюстрационное фото

Обработка для фотоотчета проводилась только один раз.

Дезинфекцию в Минске проводят «для селфи».

Дворник из ЖЭУ №54 Фрунзенского района столицы рассказал, как проходит обработка подъездов, где обнаружены очаги коронавируса, передает телеграм-канал «Баста!».

«Дезинфекцию подъездов делали только для фото, В баллоны со средством залили только по одному литру септика. Фотографировали только как обрабатывают входные группы подъездов. Обработка для селфи, проводилась только один раз», - пишет он.

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