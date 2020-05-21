Дворник из ЖЭУ: Дезинфекцию в Минске проводят только «для селфи»3
- 21.05.2020, 22:16
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Обработка для фотоотчета проводилась только один раз.
Дезинфекцию в Минске проводят «для селфи».
Дворник из ЖЭУ №54 Фрунзенского района столицы рассказал, как проходит обработка подъездов, где обнаружены очаги коронавируса, передает телеграм-канал «Баста!».
«Дезинфекцию подъездов делали только для фото, В баллоны со средством залили только по одному литру септика. Фотографировали только как обрабатывают входные группы подъездов. Обработка для селфи, проводилась только один раз», - пишет он.
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