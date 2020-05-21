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Сезонные рабочие из Восточной Европы смогут трудиться сразу по прибытию в Польшу

  • 21.05.2020, 22:26
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Сезонные рабочие из Восточной Европы смогут трудиться сразу по прибытию в Польшу
Иллюстративное фото: Pixabay.com

Для сезонных рабочих введены специальные санитарные процедуры.

Сезонные рабочие из Восточной Европы после прибытия в Польшу смогут выполнять работу во время карантина с первого дня своего пребывания, чего нет в других отраслях, передает «Радио Польша».

Министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский добавил, что для сезонных рабочих введены специальные санитарные процедуры: «Отдельные санитарные входы, узлы, ограничение контактов до минимума, разделение рабочих на малые группы».

У рабочих из Восточной Европы будут брать тест на коронавирус за счет крестьян, трудоустраивающих иностранцев, — отметил Ян Кшиштоф Ардановский.


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