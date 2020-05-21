Медик Сморгонской ЦРБ: Практически с каждой улицы привозят людей 21.05.2020, 22:55

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Болеют коронавирусом минимум 50 детей, мест не хватает, есть больные медики.

Медицинский работник рассказал нам о ситуации в Сморгони и районной больнице. Мест в ЦРБ не хватает, есть больные медики, зафиксированыч смерти.

В редакцию Belsat.eu обратился врачебный сотрудник центральной районной больницы Сморгони. На условиях анонимности он рассказал, что сейчас происходит в больнице и каким образом руководство поддерживает своих сотрудников.

Сотрудники скорой лежат дома с симптомами COVID-19

«Вспышка была в основном на тракторном заводе. Все началось, когда у нас лежали россияне. Недели три назад это все перешло на тракторный завод. Оттуда очень много больных, — рассказывает сотрудник Сморгонской ЦРБ. — В скорой помощи обнаружили коронавирус у двух человек. Через неделю еще 12 человек обнаружили, которые контактировали с ними. Вот эти 12 человек сидят на изоляции. Кто-то с симптомами, кто-то без симптомов, но в больницу никого не забирали. Все сидят по домам. Некоторые сдавали тесты, еще не знали результатов, но все равно им нужно было ходить на работу».

По словам собеседника, когда контакты первого уровня сдавали тесты, их записывали в контакты второго уровня, хотя они и работают с инфицированными напрямую:

«Кто нам что расскажет? Во вторник вновь должны были брать мазки у тех, кто контактировал с работниками скорой помощи, но сверху пришло указание: работников скорой помощи не обследовать. Только тех, у кого подтвержден коронавирус, кто сидит дома на изоляции. Те, у кого проявились симптомы, просто пошли на больничный, никто никаких мазков не брал. Сказали, что температура пройдет, обстановка улучшится, на чистую зону – за больничными».

Сотрудник ЦРБ говорит, что в городе сложилась тяжелая ситуация:

«Знаю, что практически с каждой улицы привозят людей. Несмотря на то, что работники на изоляции, они должны прийти в инфекционный кабинет и сдать там [тест. – Прим.]. не успевают ездить, не справляются. Раньше всех положительных, у кого даже симптомов не было, привозили. Теперь даже с симптомами, даже с температурами люди сидят дома. Понятно, что нет мест. С медиками тоже проблемы. У нас из деревенских пунктов вызывают на дежурство в приемную, так как некому работать».

Некоторые отделения были перепрофилированы:

«Освобождались специально четырехэтажные здания. Сразу клали там контакты, сейчас там лежат больные, все заложено. Из основного здания выселили роддом. Рожать ездят в Ошмяны, а в роддоме осталась хирургия, травматология и дети. То есть основной корпус также освободили под пневмонии, больных коронавирусом».

Смерти есть, но точное количество наш собеседник не знает:

«Смертей немного. Проблема в том, что очень много больных детей. Знаю, что как минимум 50 было неделю назад. Теперь будет больше. В первой школе посадили весь класс на карантин. Очень много больных и учителей, и детей. Мне кажется, что все же этот вирус мутировал, так как в других странах так не болели ни дети, ни молодежь. Очень много молодых заболело».

В школе карантина нет, а руководство завода в командировке

В СШ №1 Сморгони нам ответили, что карантина в школе нет, и никакой информации журналистам давать не будут.

На Сморгонском агрегатном заводе сообщили, что директор в командировке и за комментарием лучше обратиться к заместителю директора по идеологической работе, кадрам и быту Алексею Артемову. Но тот тоже оказался в командировке. Напомним, в последний раз, когда мы к нему обращались, он нам отказал в комментарии.

Заместитель главного врача Сморгонской ЦРБ Наталья Тупеко сказала обращаться исключительно к главному врачу, но тот не поднимал трубку половину дня.

В Сморгони были разговоры и о том, что город собираются закрыть, но заместитель председателя райисполкома Игорь Счастный в издании «Светлы шлях» это опроверг:

«Да, эпидемиологическая ситуация сейчас у нас непростая, больных много, но все они находятся под наблюдением медицинских работников. Идти на такие крайние меры, как ограничивать въезд в Сморгонь или выезд из города, мы не собираемся. Такой практики во всей республике нет. Ни один город в Беларуси не закрыт».

Cобеседник, врачебный сотрудник ЦРБ, считает, что информируют население плохо:

«Кто нам точную информацию даст — никто не даст. Мы же читаем интернет, знаем, что происходит. Посмотришь наши новости по Беларуси и плакать хочется от того, что народ у нас ничего не знает. В магазин придешь — даже те же продавцы не соблюдают меры безопасности. Мало кто в перчатках, маске. У нас народ плохо информирован. Понятно, что все боятся. У нас просто такая власть, что ни за что посадят и будешь сидеть. Никто у нас никакие бумажки не подписывал о неразглашении — это чушь. Попросту люди сами боятся».