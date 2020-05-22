Сенат США одобрил назначение человека Трампа главой Нацразведки 22.05.2020, 7:36

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Джон Рэтклифф

Фото: wikipedia.org

Джон Рэтклифф будет координировать работу американских спецслужб.

Сенат Конгресса США одобрил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост главы Управления директора Национальной разведки США (ODNI), координирующего работу всех американских разведслужб. В поддержку конгрессмена-республиканца от штата Техас проголосовали 49 сенаторов, 44 высказались против, сообщает dw.com.

В ближайшее время Джон Рэтклифф будет приведен к присяге, а занимающий должность исполняющего обязанности главы ODNI с 20 февраля посол США в Германии Ричард Гренелл будет от нее освобожден.

Таким образом вторая попытка Трампа поставить на эту должность близкого ему конгрессмена увенчалась успехом. Первую попытку он предпринял в июле 2019 года.

Однако тогда Рэтклифф отказался от выдвижения, объяснив это тем, что не хотел бы, чтобы вокруг его кандидатуры возникли политические или внутрипартийные дебаты, и предпочел остаться в Конгрессе США.

Рэтклифф известен главным образом своей непримиримой позицией по отношению к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы и возможными связями Трампа с Кремлем. Он обвинял Мюллера в превышении полномочий и политической ангажированности.