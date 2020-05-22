Блогер Дмитрий Тимофеев: В могилевском ИВС голодовку держало много людей 6 22.05.2020, 7:43

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К задержанным активистам применялись пытки.

Блогер Дмитрий Тимофеев живет в Барановичах. 9 мая он приехал в Бобруйск, чтобы возложить венок к танку-памятнику на могиле генерала Бахарова, а оказался в тюрьме, где провел 12 суток, сообщает «Могилевская весна».

Из могилевского изолятора временного содержания Дмитрий Тимофеев вышел в тонком спортивном костюме и пластиковых сланцах, что несколько шокировало дежуривших под дверями журналистов. Никакой другой одежды у мужчины не было, а практически все ранее освободившиеся его коллеги по несчастью утверждали, что главной проблемой в ИВС был страшный холод.

«Это действительно было пыткой», — говорит блогер. Но для него пребывание в ИВС запомнилось совсем другим. У мужчины, страдающего целым рядом заболеваний, в результате сложной операции осталась лишь одна почка. Но для врачей могилевской скорой помощи это не было основанием его госпитализировать.

Всего во временной тюрьме Дмитрий Тимофеев пережил пять обострений. Скорую помощь дежурный ИВС вызывал дважды и оба раза, вспоминает Тимофеев, врач прямо при приезде давала понять, что ни при каких обстоятельствах его госпитализировать не будет.

О том, сколько человек задержано и что происходит в ИВС блогер не знал, так как сидел в камере один. О голодовке протеста, которую объявил журналист Алесь Асипцов он узнал лишь освободившись.

Выяснилось, что Дмитрий Тимофеев также объявил официально голодовку, как только прибыл из Бобруйска в могилевский ИВС – он написал соответствующее официальное заявление на имя начальника спецучреждения. Более того, первые два дня он держал сухую голодовку, но вскоре дали о себе знать хронические заболевания.

После шести дней голодовки блогеру пришлось ее прекратить, так как, по его выражению, он «не был готов к летальному исходу, а такое развитие событий было очень вероятно».

Также, утверждает Дмитрий Тимофеев, еще в Бобруйске, до этапирования в Могилев от приема пищи в знак протеста отказался и активист Сергей Аднамах (проживает в деревне в Бобруйском районе), однако о его дальнейшей судьбе ему ничего не известно. Голодающих, предполагает блогер, было еще больше, так как происходившее в Бобруйске можно назвать только «милицейским беспределом».

О готовящемся соратниками Сергея Тихановского так называемом «антипараде» в Бобруйске он даже не знал. На своем Youtube-канале, утверждает Тимофеев, он никогда не призывал к участию в каких-либо акциях, а все его ролики посвящены проблемам водителей-дальнобойщиков и деятельности транспортной инспекции.

В Бобруйске он планировал встретиться со своими подписчиками, возложить венок к могиле генерала Бахарова, который освобождал Барановичи, и отправиться к поселок Октябрьский, чтобы познакомиться с блогером Андреем Пауком. Однако бойцами ОМОН он был буквально вытащен насильно из автомобиля и доставлен сперва в ГАИ, а потом в РОВД.

Суд, по его мнению, назначил ему несправедливое и слишком жесткое наказание за деяние, которое он не совершал – 12 суток ареста якобы за участие в несанкционированном массовом мероприятии. При этом его автомобиль так и остался стоять в Бобруйске, куда блогер направился сразу же по освобождении из ИВС. Известно, что бобруйские инспектора ГАИ составили на него еще два протокола – за беспричинный звуковой сигнал и лишние наклейки на кузове автомобиля, который используется в коммерческих целях.

В ближайшие дни Дмитрий Тимофеев при поддержке правозащитников планирует подать целый ряд жалоб в надзорные органы.