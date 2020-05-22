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Ким Чен Ын снова пропал

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  • 22.05.2020, 7:57
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Ким Чен Ын снова пропал
Фото: Reuters

Диктатор не появляется на публике уже три недели.

Южнокорейские власти внимательно следят за новостями о местонахождении председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына на фоне отсутствия информации о его публичных выходах в последнее время. Об этом, как передает в пятницу агентство Yonhap, сообщил на брифинге в Сеуле представитель Министерства объединения Республики Корея (перевод - tass.ru).

Как отмечает агентство, Ким Чен Ын, появившись на публике 1 мая после продолжительного отсутствия, вновь вышел из поля зрения международной общественности и не появлялся на публичных мероприятиях уже три недели. Это вызвало новую волну спекуляций на тему местонахождения северокорейского лидера, указывает Yonhap.

«Соответствующие органы внимательно следят [за развитием ситуации]», — заявил представитель министерства объединения в ответ на вопрос о местонахождении Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын 11 апреля провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики, после чего вплоть до 1 мая в СМИ КНДР не было сообщений о его появлении на официальных мероприятиях. Отсутствие председателя Госсовета КНДР на ежегодной сессии Верховного народного собрания (ВНС) 12 апреля и церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля породило появление в западных и южнокорейских СМИ утверждений о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына и о якобы перенесенной им операции.

В начале мая северокорейская газета Rodong Sinmun, печатный орган правящей Трудовой партии страны, показала фотографии главы КНДР Ким Чен Ына с открытия завода по производству удобрений. Однако некоторые эксперты усомнились в подлинности фото.


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