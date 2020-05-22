Мутная игра вокруг COVID-19 9 Дмитрий Растаев, «БелГазета»

22.05.2020, 8:26

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Дмитрий Растаев

Из разных уголков Беларуси поступает информация о том, как жертвам коронавируса в свидетельствах о смерти пишут совсем другие диагнозы.

К примеру, «Еврорадио» рассказало о минчанке, у которой подтвердили коронавирус, но непосредственной причиной смерти была указана легочно-сердечная недостаточность, а патологическим состоянием, ее обусловившим, - двухсторонняя пневмония. Коронавирус же был обозначен лишь как «другое важное состояние, сопутствовавшее смерти, но не связанное с болезнью, которая к нему привела».

Жительница Солигорска сообщила газете «Лидер-пресс» о смерти своего дедушки: хотя у него был подтвержден коронавирус, причиной смерти в эпикризе была указана сердечная недостаточность.

В общем, все, как и было обещано: никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Когда же близкие очередного умершего «не от коронавируса» начинают задавать вопросы, им отвечают с чисто бюрократическим цинизмом: «Вам какая разница, все равно его не поднимешь». Здесь было бы логично задать встречный вопрос: а вам какой резон манипулировать диагнозами? Но ответ и так лежит на поверхности: жэстачайшую установку по «неумиранию» надо исполнять во что бы то ни стало.

На прошлой неделе, проводя очередное совещание, гарант отечественного здравоохранения предупредил чиновников, что они «головой отвечают за смертность населения». Когда на одной чаше весов лежит твоя голова, а на другой - честная статистика, голова, конечно же, перевесит.

Для самого гаранта уровень смертности остается, похоже, последним козырем в идеологическом преферансе, который белорусская власть замутила вокруг COVID-19. Остальные она давно профукала. Но так ли уж непобиваем этот «козырь»?

В Беларуси сегодня один из самых высоких темпов суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом в Европе - более 900. В соседней Литве, предпринявшей все необходимые меры сразу после начала эпидемии, суточный показатель колеблется в пределах пяти-шести новых случаев. Но гарант, по его собственному признанию, об этом не парится: «Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика - это все уйдет, это все забудут». Помнить будут только погибших, уверен он, но и тут кипешить не стоит: «Самая низкая смертность при таком объеме выявляемых - в Беларуси». Вот только соответствуют ли эти бодрые реляции действительности?

Обратимся к цифрам. Они, конечно, меняются каждый день, но возьмем за точку анализа данные на момент подготовки этого номера: на 17 мая, по данным Минздрава, в Беларуси было зарегистрировано 29650 человек с положительным тестом на COVID-19, умерло 165.

Даже если брать абсолютные цифры, то по количеству жертв мы далеко не на первом месте с конца - куда меньше умерших, скажем, в Болгарии (108), Словении (103), Эстонии (63), Литве (55), Армении (55), Словакии (28), Латвии (19) и т.д., список там еще длинный.

Но даже если увязать наши цифры с «объемом выявляемых», победная картинка все равно не складывается. В Сингапуре, к примеру, при 27356 выявленном всего 22 умерший, в Катаре при 30972 выявленных всего 15 жертв. Тезис о «самой низкой смертности» и здесь мимо кассы.

А ведь можно еще сравнить число умерших на миллион населения. Взять нашу соседку Украину, где проживает без малого 42 млн человек, и где на 17 мая было зарегистрировано 514 смертей от коронавируса. Произведя несложный расчет, выясняем, что на каждый миллион украинцев приходится 12 смертельных случаев.

В Беларуси проживает 9,4 млн человек, и на каждый из этих миллионов приходится примерно 17 жертв. Почти как в России, где на 17 мая от коронавируса погибло 2537 человек - по 18 случаев на каждый из 144,5 млн ее жителей.

А ведь это только официальная статистика, доверие к которой убывает с каждым днем. Так чем же гордится Лукашенко? Почему продолжает упорствовать, называя эпидемию «психозом» и «истерией»? Неужто и впрямь так трудно признать свои ошибки и принять реальность?

Да, если брать ситуацию в целом, в Беларуси пока не самое аховое положение (хотя и далеко не самое радужное). Но ключевое слово здесь - пока. Если и дальше убеждать народ, что коронавирус - это «психоз», называть маски «намордниками» и призывать «доказать, что Беларусь не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской, а гордая республика-партизанка», ситуация может усугубиться в разы. Особенно учитывая, что ВОЗ почти со стопроцентной уверенностью прогнозирует вторую волну пандемии.

Кстати, в Китае, с которого начался COVID-19, до 17 мая три недели не было ни одного летального исхода. За все время эпидемии там умерло 4638 человека. При 1,393 млрд китайцев - всего 3,3 случая на миллион. Это к вопросу о том, кто держит марку, а кто делает бодрую мину при мутной игре.

Дмитрий Растаев, «БелГазета»