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В Солнечной системе появился необычный объект

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  • 22.05.2020, 8:44
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В Солнечной системе появился необычный объект

Астрономы утверждают, что открыли новое небесное тело.

Система предупреждения опасного сближения Земли с астероидами ATLAS обнаружила первый троянский астероид, у которого имеется кометный хвост. Об открытии нового вида космических тел в Солнечной системе сообщается в пресс-релизе на phys.org (перевод - lenta.ru).

В начале июня 2019 года специалисты, работающие в проекте ATLAS, зафиксировали астероид 2019 LD2 около орбиты Юпитера. Последующие наблюдения подтвердили у объекта признаки кометы, в том числе газопылевой хвост. В конце 2019 года и начале 2020 года астероид прошел позади Солнца, а в апреле 2020 года он вновь появился на ночном небе, все еще сохраняя кометную активность.

Поскольку астероид является троянским, он перемещается по той же орбите, что и Юпитер, находясь на одном и том же расстоянии от планеты, в точке Лагранжа. LD2 летит впереди Юпитера в составе облака астероидов, где находятся сотни тысяч небесных тел. Большинство троянцев были захвачены в этой области миллиарды лет назад, и любой поверхностный лед давно испарился. Однако под поверхностью лед мог сохраниться, и LD2 служит доказательством этому.

Астероид-комета, впрочем, мог быть захвачен Юпитером совсем недавно. Согласно другой версии, кометные свойства проявились из-за оползня или столкновения с другим астероидом, что обнажило подповерхностный лед, который начал испаряться. Новые наблюдения должны помочь определить точную природу объекта.


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