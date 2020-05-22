В Дрогичинском районе коронавирус поразил батюшку и его семью
- 22.05.2020, 8:56
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Вначале с пневмонией госпитализировали жену священника.
Стало известно, что в деревне Радостово Дрогичинского района священнослужитель с матушкой госпитализирован, об этом стали говорить прихожане, сообщает «Першы Рэгіен».
Правда это или нет, уточнили у благочинного церквей Дрогичинского округа протоирея Иоанна Пинчука.
«Сначала у матушки было одностороннее воспаление, а священнослужитель оказался контактом первого уровня. Спустя время пришли результаты тестов, которые подтвердили Covid-19 у обоих. В настоящее время они находятся в больнице», – прокомментировал протоирей Иоанн Пинчук.
Храм в Радостово сейчас закрыт, там провели дезинфекцию, рассказали прихожане. Отец Иоанн пояснил, что при необходимости, например покрестить ребенка, прихожане могут обращаться к священнику из деревни Ляховичи.
«Службы пока не проходят. Сегодня сотрудниками санстанции была проведена дезинфекция храма. Обслуживать приход будет отец Сергий из деревни Ляховичи».
Корреспондент «Першага Рэгіена» связался с настоятелем Свято-Покровского храма отцом Филиппом, чтобы узнать о его самочувствии.
«Самочувствие удовлетворительное: лежим в инфекционном отделении Дрогичинской ЦРБ, температуры нет, и не было. Матушка чувствует себя лучше», – ответил священник храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Несмотря на свою болезнь, отец Филипп поздравил всех с праздником Иоанна Богослова и Николая Чудотворца. Заверил, что все будет хорошо и выразил самые наилучшие пожелания как от священника своим прихожанам и всем людям.
«Пусть все, кто переносит этот недуг, выздоравливают и не болеют», – сказал настоятель.
И самой важной просьбой настоятеля Свято-Покровского храма стало то, чтобы все не только прислушивались к рекомендациям врачей, но и исполняли их.