В Дрогичинском районе коронавирус поразил батюшку и его семью 22.05.2020, 8:56

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Фото: fotobel.by

Вначале с пневмонией госпитализировали жену священника.

Стало известно, что в деревне Радостово Дрогичинского района священнослужитель с матушкой госпитализирован, об этом стали говорить прихожане, сообщает «Першы Рэгіен».

Правда это или нет, уточнили у благочинного церквей Дрогичинского округа протоирея Иоанна Пинчука.

«Сначала у матушки было одностороннее воспаление, а священнослужитель оказался контактом первого уровня. Спустя время пришли результаты тестов, которые подтвердили Covid-19 у обоих. В настоящее время они находятся в больнице», – прокомментировал протоирей Иоанн Пинчук.

Храм в Радостово сейчас закрыт, там провели дезинфекцию, рассказали прихожане. Отец Иоанн пояснил, что при необходимости, например покрестить ребенка, прихожане могут обращаться к священнику из деревни Ляховичи.

«Службы пока не проходят. Сегодня сотрудниками санстанции была проведена дезинфекция храма. Обслуживать приход будет отец Сергий из деревни Ляховичи».

Корреспондент «Першага Рэгіена» связался с настоятелем Свято-Покровского храма отцом Филиппом, чтобы узнать о его самочувствии.

«Самочувствие удовлетворительное: лежим в инфекционном отделении Дрогичинской ЦРБ, температуры нет, и не было. Матушка чувствует себя лучше», – ответил священник храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Несмотря на свою болезнь, отец Филипп поздравил всех с праздником Иоанна Богослова и Николая Чудотворца. Заверил, что все будет хорошо и выразил самые наилучшие пожелания как от священника своим прихожанам и всем людям.

«Пусть все, кто переносит этот недуг, выздоравливают и не болеют», – сказал настоятель.

И самой важной просьбой настоятеля Свято-Покровского храма стало то, чтобы все не только прислушивались к рекомендациям врачей, но и исполняли их.