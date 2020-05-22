СМИ: Семья саудовского журналиста Хашогги простила его убийц 22.05.2020, 9:22

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Фото: Daily News

Сыновья погибшего сделали заявление в «добродетельную ночь священного месяца Рамадана».

Семья саудовского журналиста Джамаля Хашогги, которого убили осенью 2018 года в генконсульстве своей страны в Турции, простила виновных в этом преступлении. Об этом сообщает Saudi Gazette со ссылкой на Twitter сына журналиста Салаха.

«В эту добродетельную ночь священного месяца Рамадана мы, сыновья Джамаля Хашкаджи, прощаем тех, кто убил нашего отца», — говорится в заявлении семьи Хашкаджи.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги, который был известен своей критикой Эр-Рияда, исчез после посещения саудовского консульства в Стамбуле в начале октября 2018 года. 20 октября власти Саудовской Аравии признали, что журналиста убили в результате ссоры с людьми, которых он встретил в консульстве.

В этот же день в Эр-Рияде отправили в отставку высокопоставленного сотрудника разведки страны генерала Ахмеда Ассири и советника кронпринца Сауда аль-Кахтани.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что приказ убить Хашогги поступил с самых верхов саудовских властей. Прокуратура страны считает, что тело журналиста расчленили и сожгли.

В сентябре 2019 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман признал свою ответственность за гибель журналиста, поскольку он в этот момент исполнял свои обязанности. При этом принц отметил, что неназванные чиновники его администрации действовали без его ведома.

В декабре прошлого года пятерых причастных к убийству Хашогги в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни. Еще троим осужденным дали тюремные сроки в общей сложности на 24 года. Бывшего советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани, проходившего по делу фигурантом, освободили.