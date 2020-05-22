После задержания гендиректора пропал главный конструктор «Могилевлифтмаша» 14 22.05.2020, 9:36

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62-летний инженер ушел из дома и не вернулся.

В Могилеве третью неделю ищут главного конструктора «Могилевлифтмаша». 62-летний Игорь Балабанов ушел из дома на улице Пушкина утром 7 мая и пропал, сообщает МВД.

Из дома Игорь Балабанов вышел в 06.40, сообщает ПСО «Симуран».

Приметы: на вид 65−70 лет, рост 170−175 см, плотного телосложения, имеются залысины, волос короткий, светлый с проседью, носит очки.

Был одет: удлиненный плащ темно-синего цвета, костюм темно-синего цвета в тонкую светло-коричневую клетку, рубашку, галстук, туфли темно-бордового цвета на шнурках.

При себе имел: черный пластиковой дипломат с металлическими застежками, мобильный телефон в корпусе черного цвета, очки в металлической оправе, на дужках очков украшение в виде «ромба».

Всех, кто что-либо знает о пропавшем человеке, видел его, просят звонить по телефонам: (8 0222) 42−70−00, 64−25−34, (+375 29) 746−46−01 или 102.

Напомним, по до сих пор не подтвержденным официально данным, 4 мая был задержан генеральный директор «Могилевлифтмаша» Борис Ковалевский. По нашей информации, его задержание связано с коррупцией и поставками лифтов в Россию.

Сотрудники предприятия и другие источники, так или иначе связанные с «Могилевлифтмашем» и Ковалевским, утверждают, что Бориса Викторовича задержали с поличным, то есть при получении или передаче взятки.

Источники также говорят о задержании «по этому делу» 12 человек.