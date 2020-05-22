Три соседних дома на одной улице в Минске стали очагами COVID-19 22.05.2020, 9:59

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иллюстрационное фото kp.by

Зараженные есть в нескольких подъездах.

Три соседних дома на улице Слободской в Минске стали очагами распространения коронавируса. Зараженные есть в нескольких подъездах, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Улица Слободская, 65, подъезды 3 и 4, - пишет читатель канала. - Есть зараженные, в прошлую пятницу приезжали проверять. Приехали трое в костюмах, обычно 2 человека. Когда они вышли из подъезда, обливали из распылителя себя с головы до ног. Ящик, куда собирают загрязненные вещи, поставили на скамейку и, естественно, ее не обработали.

Из 3-го подъезда в прошлый вторник забрали женщину, ее сын контакт 1-го уровня. Позавчера видел его, ходил в магазин в черной маске.

Вчера несколько раз приезжали в 4-й подъезд в 63-й дом по Слободской. Также видел две кареты скорой помощи, которые приезжали к дому по Слободской, 55, были все в защитных скафандрах».

Полную карту очагов заражения в Минске можно посмотреть по ссылке.

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