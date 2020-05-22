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«Триумф» белорусской медицины в борьбе с коронавирусом

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  • 22.05.2020, 10:38
  • 2,309
«Триумф» белорусской медицины в борьбе с коронавирусом

Манипуляции с цифрами белорусского Минздрава.

Сайт worldometers.info дает ежедневную статистику по заболевшим и умершим от коронавируса в мире.

Согласно данным сайта, в 11-миллионной Бельгии от коронавируса умерло 9 186 человек.

В 15-миллионных Нидердандах с начала эпидемии умерло 5 775 человек

В Швеции, где, в отличие от большинства европейских стран, не вводился полностью карантин, умер 3 871 человек.

Анализируя данные таблицы, можно понять, что в Беларуси число смертей от коронавируса занижено на два порядка.


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