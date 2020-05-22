«Разгар эпидемии, заболевают не только старики, но и сильные молодые люди и дети» 22.05.2020, 10:47

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Родители белорусских школьников возмущены проведением выпускных экзаменов.

Родители белорусских школьников возмущены проведением выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах в разгар эпидемии. Телеграм-канал "Баста!" приводит несколько писем читателей.

"Разгар пандемии, заболевают не только старики, но и сильные молодые люди и дети. Уже наверное нет таких школ, где не было бы заболевших учеников, многие даже ушли на карантин целиком. Но при этом власти официально объявили об экзаменах. Наших детей и нас подвергают опасности и мы опять молчим. Давайте объединяться и делать хоть что-то", - пишет отец одного из минских школьников.

"Солигорск. Экзамены в 9-х классах во время эпидемии. Совмещают по 2 класса в актовых залах либо в спортзалах. На сдачу одного предмета всем вместе. Возмущение родителей проигнорировали. Решение о проведении экзаменов в данном формате принималось директорами школ и не факт, что без указки сверху", - сообщает житель Солигорска Минской области.

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