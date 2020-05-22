На «химии» в Бобруйске повальное заражение коронавирусом 22.05.2020, 10:55

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Из 200 сделанных тестов — 160 положительных.

В редакцию Charter97.org от нескольких источников поступили сообщения о вспышке коронавируса в исправительном учреждении открытого типа №15 в Бобруйске.

«Из 200 сделанных тестов в ИУОТ №15 (химия Бобруйск) 160 положительных, вместе с сотрудниками. Это были первые мазки, на наличие антител. Все живем вместе и зараженные и здоровые. Нет разделений и изоляции. Ждем указаний из управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь», - сообщает источник.

По его словам, в ИУОТ №15 медицинской помощи почти не оказывается, а меры изоляции - слабые.

«Врачи выписывают лекарства, а приобрести их нет возможности, не выпускают. Ввели масочный режим, и поделили нас на 2 группы, но кухня и места общего пользования остаются общими.

Администрация переселяет нас туда-сюда. Они не понимают, кто болеет, а кто нет. Вчера приезжали медики и меряли температуру, а еще послушали нас. Сказали, что что-то напутали: еще вчерашние больные уже сегодня живут со здоровыми и обратно. Короче, никто не знает, что с нами делать. Пусть считают нам день за 2 как и на тюрьме, разницы не вижу», - пишет источник.

Другой источник из ИУОТ №15 в Бобруйске пишет, что недавно «скорая» забрала одного человека с пневмонией:

«1 человек в больнице. Забрала скорая с двусторонней пневмонией в конце прошлой недели. Христофоров Евгений», - говорит источник.

Он пишет, что после того, как выявили 85 заразившихся, их поселили в отдельных секциях:

«Поселили зараженных в двух отдельных секциях с отдельным выходом на улицу. Установили для них на улице два биотуалета. Питание для них с ИК-2 доставляться (зона сразу за забором химии). Так же планируется установка полевой кухни и палатки для приема пищи.

Сегодня у здоровых осужденных взяли кровь на наличие антител. Ждем результаты. Ситуация меняется ежечасно. Приезжали представители СЭС, врачи...», - пишет источник.