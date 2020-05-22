В самом экстремальном месте нашей планеты найдены живые существа 22.05.2020, 11:04

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Фото: Eric Lafforgue

В Данакильской впадине можно снимать фильмы о других планетах.

Данакильская впадина, расположенная в районе высокой вулканической активности на северо-западе Эфиопии, представляет собой одно из самых экстремальных мест на нашей планете. Здесь есть горячие и кислые водоемы, в которых сера вступает в реакции с солью. Кажется, что в таком неприветливом месте не может существовать жизнь, но это ошибочное представление — ученые обнаружили здесь невероятно живучих бактерий-полиэкстремофилов, пишет lenta.ua.

Отсутствие дождей (и, соответственно, растительности), температура в районе 45 градусов Цельсия, кипящая под землей магма и кислые озера с горячей водой — вот далеко не полный перечень экстремальных условий Данакильской впадины в Эфиопии. В общем, здесь можно легко снимать фильмы, действие которых происходит на других планетах.

Данакильская впадина — чрезвычайно труднодоступный район, который, несмотря на свою важность для науки, пока что исследован далеко не на 100 процентов. Здесь слишком жарко и слишком много ядовитых испарений в воздухе, поэтому проводить здесь научные исследования решается далеко не каждый ученый.

В общем, тот факт, что даже в ядовитых озерах Данакильской впадины существует жизнь в виде бактерий, выглядит как настоящая фантастика. Теперь ученым предстоит изучить полиэкстремофилов, которых здесь обнаружили — возможно, их способность выживать в горячей кислотной среде вдохновит ученых на полезные открытия.