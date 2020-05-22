Cотрудники брестского роддома: Город «накрыло» коронавирусом 22.05.2020, 11:16

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Новая информация о COVID-19 в Брестской области.

Читатели Telegram-канала "Баста!" сообщают о новых случаях Covid-19 в Брестской области. В Столинском районе коронавирус обнаружен в семи деревнях.

"Брестский областной роддом. Гинекология перепрофилирована под больных с Covid-19. Женщины на сохранении лежат в одном корпусе с роженицами. Сотрудники и водители скорых говорят о том, что Брест "накрыло", - пишет сотрудник роддома.

"Город Жабинка, улица Центральная, 17. В субботу забирали двух пожилых женщин на скорой в масках, одна еле шла. Сегодня я уже увидела там же машину скорой, проводили дизенфекцию. Это уже второй случай у нас в доме, в первом случае вся семья болела", - сообщает житель Жабинки.

"Пинск, дальние родственники, двое мужчин лежат на ИВЛ. Одна родственница умерла от Covid-19", - пишет читатель.

"Барановичи, Уборевича, 8. Обрабатывали 3-й подъезд", - сообщает подписчик.

"Скорая помощь приезжала на улицу Орджоникидзе, 9 в Барановичах, но никого не забрали. Они были в костюмах, это соседний дом около Уборевича, 8", - пишет читатель.

"В Столинском районе Брестской области зарегистрированы новые случаи. Много заболевших за сутки в деревнях Ольшаны, Семигостичи, Большое Малешево, Хоромск, Рубель, Хотомель, и деревне Глинка а также в городе Столин", - сообщает подписчик.

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