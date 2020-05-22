Снят с должности главврач Бобруйской станции скорой помощи 6 22.05.2020, 11:26

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Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Накануне медики станции взбунтовались против обмана властей с доплатами и пропагандистов БТ.

Лишился должности главврач Бобруйской станции скорой помощи Сергей Чудов. Об этом tut.by сообщили медики скорой. По словам источников, сегодня, 22 мая, Сергей Геннадьевич работает последний день.

По рабочему номеру Сергея Геннадьевича никто не ответил, но сотрудники говорят, что он сегодня на станции.

По словам наших источников, пока обязанности главврача будет исполнять нынешний зам, Наталья Вежновец.

— Сегодня все по-прежнему, — сообщила Наталья Михайловна. — Сергей Геннадьевич — главный врач, я его заместитель. Никакого другого приказа по станции не было.

На вопрос, есть ли у нее информация об отстранении главврача Чудова от должности, Наталья Михайловна подчеркнула: «На сегодня — все так, как я вам сказала».

Напомним, собрание работников скорой медицинской помощи в Бобруйске 20 мая закончилось стихийным митингом. Скандал вспыхнул он из-за журналистов БТ, которые приехали снимать сюжет после обращения медиков в администрацию Лукашенко по поводу доплат за работу с зараженными коронавирусом. Руководство станции скорой помощи снова собрало медиков «для разъяснений указа». А те возмутились, когда увидели и услышали, что съемочная группа БТ «снимает красивую картинку».

В день скандала Сергей Чудов отказался общаться с журналистами, сославшись на занятость и необходимость составлять объяснительную для вышестоящего руководства по поводу того, что происходит на станции СНМП.