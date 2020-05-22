Умерла кинорежиссер Любовь Земцова, которая снимала фильм о волонтерах, помогающих медикам 9 22.05.2020, 12:05

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Любовь Земцова

Фото: facebook.com/groups/B2BDoc

Ей было 28 лет.

Кинорежиссер Любовь Земцова умерла сегодня утром, 22 мая в больнице. Информация об этом появилась в фейсбуке, в группе, посвященной документальному кино, пишет tut.by.

14 мая 2020 года Любовь и ее коллеги, авторы документального проекта «Неизвестная Беларусь», который выходит на телеканале «Настоящее Время», попали в ДТП в Пуховичском районе на 43-м км трассы М5 Минск — Гомель.

Следователи выяснили, что на полосу, где ехал Citroen, со встречки выскочил Rover, за рулем которого был 20-летний житель Гомеля. В результате ДТП в Citroen погибли 33-летний режиссер Владимир Михайловский и 26-летний художник-звукорежиссер Максим Гавриленко, погиб также водитель Rover. Пассажир Rover и режиссер Любовь Земцова были госпитализированы. Любовь попала в тяжелом состоянии попала в реанимацию, где врачи до сегодняшнего дня боролись за ее жизнь.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц) УК Беларуси.

Любовь Земцова родилась в Минске в семье телевизионного редактора и сценариста Светланы Земцовой. В 17 лет на базе «Детского центра технического творчества», благодаря своему преподавателю Г. Злобенко, сняла первую экспериментальную работу «Клетка». В 2014 окончила Академию искусств (специальность: режиссура документального фильма, мастерская М. Ждановского), позже школу Wajda School Doc Pro в Варшаве.

Сняла картины: «День Победы», «Место любви», «Про любовь: Ира», а также цикл из четырех выпусков «Неизвестная Беларусь». Это серия документальных фильмов телеканала «Настоящее время» об удивительных белорусах, необычных местах, интересных явлениях, которые делают нашу страну уникальной. В рамках проекта вышли три серии по 24 минуты. Четвертым в цикле должен был стать фильм о гомельских волонтерах, помогающих медикам. Но доделать картину авторы не успели.

Редакция соболезнует родным и близким.